Wg Google Translate "białe" to "czarne"

Dziwną rzecz zauważył Rob Schmitz, korespondent NPR Shanghai. Po wpisaniu do Google Translate angielskiego zdania: "tak smutno widzieć Hong Kong jako część Chin", tłumaczenie na chiński prezentuje treść: "szczęśliwie widzieć Hong Kong jako część Chin". To samo, gdy podmienimy Hong Kong na Tybet. Danny Sullivan, odpowiedzialny w Google za komunikację z ludźmi, odpowiedział, że firma bada problem i jak najszybciej naprawi pojawiające się błędy. Jednak jak zauważyli inni internauci, nie każdemu pokazuje się takie zmienione tłumaczenie. Zależy ono także od członków społeczności, którzy weryfikują i poprawiają propozycje podawane automatycznie przez mechanizm translacji. Cóż, jeśli chodzi o Chiny, to dysponują one sporymi zasobami ludzkimi, które pozwalają przepchać wszystko, co tylko możliwe.

After hearing about this, I typed this into Google Translate. "So sad to see Hong Kong become part of China" in English is translated to "So happy to see Hong Kong become part of China" in Chinese characters. @Google: You might want to check if you've been hacked. pic.twitter.com/HE6eUU6not