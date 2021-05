WhatsApp Web dostanie oczekiwaną zmianę

Podczas gdy WhatsApp jest głównie aplikacją mobilną, istnieją również wersje internetowe i stacjonarne. Te niemobilne wersje są niezaprzeczalnie przydatne, ale mają poważne ograniczenie.

Aplikacja WhatsApp

W tej chwili, aby korzystać z WhatsApp w Internecie lub na komputerze, nadal musisz mieć przy sobie telefon. Na szczęście dni używania telefonu w celu zalogowania się do WhatsApp mogą być policzone.

Wymóg posiadania telefonu komórkowego przy sobie jest głównym ograniczeniem wersji WhatsApp na komputery stacjonarne. Teraz wydaje się, że WhatsApp posłuchał i testuje opcję, która nie wymaga podłączonego telefonu.

Najnowsza wersja WhatsApp Web Beta zawierał następującą uwagę dla uczestników: „Nie musisz mieć podłączonego telefonu, aby korzystać z WhatsApp Web i aplikacji desktopowej”. Wskazuje również: „Można używać do czterech urządzeń jednocześnie”.

Tak więc, jeśli funkcje testów beta trafią do regularnej wersji WhatsApp dla przeglądarek i komputerów stacjonarnych, stanie się to, na co użytkownicy aplikacji czekają od dłuższego czasu.

Oznacza to, że jeśli zostawisz telefon w domu i zechcesz korzystać z WhatsApp online w biurze, jeśli zgubisz telefon komórkowy, jeśli Twój smartfon jest naprawiany - lub jeśli chcesz po prostu większej elastyczności - WhatsApp wkrótce będzie w stanie to zrobić.