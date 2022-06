WhatsApp daje Ci większą kontrolę nad tym, co widzą Twoje kontakty

Popularny komunikator otrzymał nowe opcje, dzięki czemu jeszcze lepiej dopasujesz go do swoich potrzeb.

WhatsApp otrzymał niezapowiedzianą aktualizację, zaś wprowadzane przez nią funkcje nie są nowością dla beta-testerów, którzy otrzymali je jeszcze w zeszłym roku. Jak widać testy praktyczne wypadły pomyślnie, gdyż teraz trafiają one (etapami) do wszystkich użytkowników. A jakie to funkcje? Jak zdradzam w tytule newsa, umożliwiają lepsze dopasowanie widoczności użytkownika. Jak dotąd można było ustalić, kto może Cię widzieć, czy mają być wysyłane potwierdzenia odczytu, a także dopasować prywatność statusu.

Teraz będzie można więcej. Możesz stworzyć listę kontaktów, które nie będą widzieć niczego związanego z Tobą. Czyli - czarną listę, którą można dowolnie modyfikować, czyli dodawać i usuwać z niej wskazane osoby. Ponadto pojawia się możliwość tworzenia grup dyskusyjnych liczących sobie nawet 512 osób. Jeśli chcesz sprawdzić, czy już masz nowe opcje, przejdź do działu Prywatność w ustawieniach. Może jeszcze dzisiaj nie być, ponieważ udostępniane będą falami.

