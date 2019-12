WhatsApp kończy wsparcie dla starych platform w lutym 2020 roku

WhatsApp zabiera się za porządki. Już niedługo platforma przestanie działać na przestarzałych systemach.

WhatsApp to jeden z popularniejszych komunikatorów głosowych. Firma należy obecnie do Facebook'a. WhatsApp zanany jest z całkowitej niezależności od portali społecznościowych, a także różnego rodzaju zabezpieczeń, które zwiększają bezpieczeństwo komunikacji.

Najnowsza informacja wskazuje, że już 1 lutego 2020 roku usługa przestanie działać na niektórych platformach. WhatsApp, który posiada ponad miliard aktywnych użytkowników zaktualizował właśnie sekcję FAQ, w której zmieniły się wymagania co do kompatybilności z aplikacją mobilną.

Niestety nie mamy wiadomości dla posiadaczy starych smartfonów. Już niedługo usługa przestanie działać na Androidach oraz iPhone'ach z nieaktualnym oprogramowaniem. W związku z zakończeniem wsparcia dla systemu Windows 10 również ta platforma przestanie być kompatybilne z WhatsApp'em.

Użytkownicy smartfonów z systemem Android w wersji 2.3.7 lub starszej oraz iOS'a 8 muszą zmienić swoje urządzenia na nowsze. Android 2.3 Gingerbread zadebiutował na rynku ponad 9 lat temu w grudniu 2019 roku. Ostatnie wydanie 2.3.7 pojawiło się osiem lat temu we wrześniu 2011 roku. Smartfony, które pracują pod kontrolą tego archaicznego oprogramowania to między innymi Samsung Galaxy S pierwszej generacji, HTC Desire lub Motorola Droid. Z tą wersją systemu zadebiutowała również Motorola RAZR, która została właśnie reaktywowana jako składany smartfon.

Samsung Galaxy S Źródło: Samsung

Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku iOS 8. System ten zadebiutował na rynku w 2014 roku, a pierwszymi urządzeniami z preinstalowanym iOS 8 były iPhone'y 6 oraz 6 Plus. Oprogramowanie to dostępne jest dla modeli iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s oraz iPhone 6/6 Plus. Wszystkie z tych modeli można zaktualizować do systemu iOS 9. Dodatkowo iPhone'a 5, iPhone'a 5c oraz iPhone'y 6 i 6 Plus można zaktualizować do nowszego iOS 10. Modele 5s, 6 oraz 6 Plus nie są już wspierane i nie można na nich zainstalować iOS 13, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaktualizować je do iOS 12, który zapewni, że WhatsApp będzie działać, jak na leży.

W przypadku wykorzystywania urządzenia z systemem Windows 10 Mobile nie pozostaje nic innego, jak wymiana smartfona na nowy model.

WhatsApp od 1 lutego 2020 roku wspierać będzie urządzenie z systemem Android w wersji 4.0.3 (data premiery 2012 rok), iOS 9 (2015 rok) oraz klasyczne komórki z KaiOS 2.5.1 lub nowszym.

Źródło: 91mobiles.com