WhatsApp kończy wsparcie starszych systemów oraz Windows Mobile

Windows 10 Mobile wielkimi krokami zbliża się do końca swego istnienia. Twórcy aplikacji zapowiadają, kiedy przestaną one działać na tym systemie.

Windows 10 Mobile to system skazany na wylądowanie na śmietniku historii - a wcześniej, już za niecały miesiąc, przestanie działać Windows Store. Twórcy różnych aplikacji deklarują, do kiedy można spodziewać się wsparcia edycji ich produktów na ten system. W przypadku bijącego rekordy popularności komunikatora WhatsApp będzie to 31 grudnia 2019 roku. Do tego czasu aplikacja powinna działać bez przeszkód na Windows 10 Mobile oraz Windows Phone 8.1 (czyli systemie, który skończono wspierać w połowie 2017 roku).

Na tym jeszcze nie koniec - WhatsApp zapowiada wycofanie aplikacji dla starszych wersji systemów Android oraz iOS. Ale, spokojnie - są to wersje tak stare, że aż dziwne, iż ktoś ich jeszcze używa pod koniec 2019 roku. A dokładnie chodzi to o Android 2.3.7 i iOS 7, czyli systemy mobilne mające ponad dziesięć lat na karku. A co do używania - jak pokazują statystyki Google Play Store, Android 2.3.7 jest wciąż aktywny na 0,3% urządzeń z systemami Android.

Jeśli chcesz przygotować się na przejście z jednego smartfona na drugi, zobacz nasz poradnik "Jak wykonywać kopie zapasowe i przywracać dane z WhatsApp?"

Źródło: Neowin