WhatsApp – kontrowersyjny regulamin wchodzi w życie 15 maja

Kontrowersyjna aktualizacja regulaminu WhatsApp będzie obowiązywać od 15 maja. Jeśli jej nie zaakceptujemy - utracimy możliwość kontaktów.

WhatsApp to komunikator społeczny należący do Facebooka i jedna z najpopularniejszych tego typu aplikacji na rynku. W ostatnim czasie program stracił na popularności wskutek licznych zastrzeżeń, dotyczących bezpieczeństwa użytkownika. Wystarczy przypomnieć, że dotychczasowy szef Amazona i obecnie najbogatszy człowiek świata – Jeff Bezos, był szantażowany za pomocą informacji zdobytych dzięki zhakowaniu jego telefonu za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Z kolei w styczniu tego roku, miliarder i celebryta Elon Musk, na serwisie Twitter zachęcał użytkowników programu do korzystania z konkurencyjnego komunikatora – Signal. Nie pomagają też krążące po sieci plotki, np. o tym, że aplikacja będzie płatna. Liczne zawirowania spowodowały pewien spadek popularności aplikacji, a kolejny może nastąpić wkrótce, za sprawą nowej aktualizacji regulaminu.

Zmiany w regulaminie WhatsApp zostają

Choć Facebook zapowiedział aktualizację regulaminu WhatsApp już jakiś czas temu, to nadal nie milkną echa tej decyzji. Konkretnie chodzi o zapisy dotyczące wprowadzenia nowej funkcji do aplikacji, umożliwiającej dokonywanie zakupów za jej pośrednictwem. Jak podczas implementacji każdej nowej opcji, konieczna jest też odpowiednia zmiana zapisów prawnych w tym związana. W tym wypadku chodzi o konieczność uwierzytelnienia za pomocą skanu twarzy lub odcisku palca podczas łączenia urządzenia z kontem WhatsApp. Ma to podnieść bezpieczeństwo korzystania z aplikacji, niwelując możliwość „podpięcia się pod nasze konto” osób trzecich za pomocą urządzeń do nas nienależących. Logicznie patrząc, jest to całkiem niezły pomysł, szczególnie w kontekście planowanej opcji przeprowadzania transakcji finansowych poprzez komunikator.

Nowe wymogi mają zabezpieczyć nas przez ingerencją osób trzecich

Część użytkowników WhatsApp uznała jednak, że regulacje te będą naruszać ich prywatność i umożliwiać udostępnianie ich danych biometrycznych firmie macierzystej. Nie pomaga tu także niejasna narracja ze strony Facebooka, który jak do tej pory nie dość czytelnie wyjaśnił zasadność oraz działanie planowanej zmiany przepisów. W związku z kontrowersjami, spodziewano się nawet, iż włodarze firmy zdecydują się wycofać z planowanych zmian. Nic bardziej mylnego. Nowe zapisy regulaminu WhatsApp pozostaną w niezmienionej formie, jednak ich wprowadzenie przesunięto z 8 lutego na 15 maja. W tym czasie w aplikacji będzie trwała kampania informacyjna na temat nowego regulaminu.

Akceptacja nowego regulaminu lub utrata możliwości kontaktów

Do 15 maja w aplikacji WhatsApp pojawiać się będą panele informujące o nowo wprowadzanej funkcji zakupowej oraz związanych z nią zmianach regulaminu. Za pośrednictwem każdej z takich informacji będziemy mieli bezpośrednią możliwość zaakceptowania nadchodzących zmian, a ostateczny termin na to upłynie w dniu wprowadzenia nowych przepisów, czyli 15 maja właśnie.

Na akceptacje regulaminu mamy czas do 15 maja

Po upłynięciu tego terminu i braku zgody na zmiany, nasze konto nie zostanie skasowane… nie od razu. Bowiem utracimy możliwość odbierania i wysyłania wiadomości za pomocą komunikatora WhatsApp, natomiast konta nie aktywne przez okres 120 dni są automatycznie usuwane. O skutkach wprowadzenia kontrowersyjnej aktualizacji i związanym z tym zamieszaniem dowiemy się zapewne w dniu debiutu zmian regulaminu. Przypuszczalnie większość użytkowników „automatycznie” wyrazi zgodę na zmiany i dalej będzie korzystać z aplikacji, część z nich jednak może postanowić zmienić komunikator. Tym bardziej, że na rynku pojawia się coraz więcej nowych opcji.