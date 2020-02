WhatsApp liczy sobie 2 miliardy użytkowników

Popularny komunikator internetowy WhatsApp pochwalił się dwoma miliardami użytkowników. Ten imponujący wynik został osiągnięty w niecałe pięć lat.

Warto przypomnieć, że WhatsApp zaczynał jako samodzielny podmiot, a w 2014 roku wykupił go Facebook. Mark Zuckerberg wyłożył za niego gigantyczną kwotę 21,8 mld dolarów - co odbiło się wówczas szerokim echem na całym świecie. W momencie przejęcia komunikator liczył sobie 500 milionów użytkowników, w 2016 podwoił ich ilość, a w 2018 roku miał ich 1,5 miliarda. Obecny wynik stawia WhatsApp na pierwszym miejscu najpopularniejszych komunikatorów świata oraz pokazuje, że jest to jedna z najbardziej popularnych aplikacji naszych czasów. Z okazji osiągnięcia tego rezultatu na oficjalnej stronie WhatsApp pojawił się wpis, w którym producent przypomina, że stawia mocno na ochronę:

"Wiemy, że większa łączność wymaga większej ochrony. Coraz więcej czasu spędzamy online, więc ochrona naszych rozmów jest ważniejsza niż kiedykolwiek dotąd. Z tego powodu każda prywatna wiadomość wysłana w WhatsApp jest domyślnie chroniona pełnym szyfrowaniem. Zaawansowane szyfrowanie działa jak niezniszczalny zamek cyfrowy, który zabezpiecza informacje przesyłane w WhatsApp, chroniąc Cię przed hakerami i przestępcami. Wiadomości przechowywane są wyłącznie na Twoim telefonie i żadne osoby pośrednie, nawet my, nie możemy przeczytać Twoich wiadomości ani odsłuchać Twoich rozmów. Twoje prywatne konwersacje pozostają pomiędzy Wami."

Jeśli nie używasz WhatsApp, a chcesz dołączyć do rzeszy użytkowników komunikatora, mamy dla Ciebie porady: Jak korzystać z WhatsApp Web na tablecie, komputerze PC lub laptopie?oraz Jak zabezpieczyć swoje konto WhatsApp.