WhatsApp oskarża izraelską NSO Group o szpiegowanie swoich użytkowników

Właściciele popularnego komunikatora mobilnego WhatsApp oskarżają firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem o wykorzystanie luki w oprogramowaniu do szpiegowania dziesiątek tysięcy użytkowników.

Szef firmy, Will Cathart, poinformował, że WhatsApp złożyło stosowne oskarżenie w amerykańskim Sądzie Federalnym. Zarzuca się w nim NSO Group wykorzystanie luki w oprogramowaniu aplikacji w celu wprowadzenia złośliwego oprogramowania na ok. 140 tysięcy urządzeń z niej korzystających. Pozwoliło to NSO na szpiegowanie wiadomości, e-maili oraz połączeń telefonicznych, a także przejmowanie wszystkich obrazów i dźwięków odbieranych przez kamery i mikrofony. Jak napisał Cathart do Washington Post, zainfekowane zostały urządzenia co najmniej setki aktywistów walczących na całym świecie o prawa człowieka, a także niezależnych dziennikarzy.

NSO Group jest własnością Q Cyber Technologies, izraelskiej firmy będącej światowym liderem w tworzeniu złośliwego oprogramowania na smartfony i urządzenia mobilne. Działa globalnie, współpracując z wieloma władzami. WhatsApp opublikowała listę zaatakowanych osób: jest wśród nich Ahmed Mansoor, aktywista walczący o prawa człowieka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a który został tam skazany na 10 lat więzienia pod zarzutem szpiegostwa. Aplikacja szpiegująca mogła mieć w tym swój udział, a pozyskane dzięki niej wiadomości stanowić dowód przeciwko Mansoorowi. Co warto również dodać, NSO zaprzeczało swojego udziału w atakach na WhatsApp, które odnotowywano co jakiś czas.

Jak na razie nie ma w tej sprawie komentarza samego NSO Group.