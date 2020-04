WhatsApp podniesie limit uczestników konferencji audio i wideo

Jeden z najpopularniejszych komunikatorów świata, WhatsApp, szykuje się do podniesienia liczby osób, które będą mogły brać udział we wspólnych spotkaniach online. To oczywiście odpowiedź na potrzeby w czasach pandemii koronawirusa.

WhatsApp to kolos w świecie komunikatorów - jest w nim zarejestrowanych ponad dwa miliardy kont. Jednak na laurach nie osiada. Wprowadzenie nowych limitów osób uczestniczących w spotkaniach to nie tylko odpowiedź na Covid-19, ale również próba uczynienia go bardziej konkurencyjnym wobec aplikacji, które umożliwiają grupowe spotkania online w większym gronie (choć głośno się o tym nie mówi, chodzi zapewne o szalenie popularny ostatnio Zoom). Należący do sieci społecznościowej Facebook komunikator w ciągu ostatnich miesięcy wzbogacił się o nowe funkcjonalności - jak tryb ciemny, odblokowanie odciskiem palca, itp.

WhatsApp wprowadził grupowe konferencje audio i wideo w 2018 roku. Są one ograniczone do czterech osób, jednak serwis WABetaInfo odkrył w kodzie najnowszej edycji komunikatora (2.20.129 dla systemu Android, 2.20.50.23 dla iOS) przygotowania do zwiększenia tej liczby. Oznacza to, że zwiększenie limitu powinno pojawić się w kolejnej stabilnej wersji. Jak wiemy dzięki dostępnej obecnie edycji beta WhatsApp, pojawi się w nim również informowanie użytkowników o szyfrowaniu połączeń end-to-end.

