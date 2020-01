WhatsApp - potężna awaria serwerów na całym świecie

Użytkownicy WhatsApp mają problemy z pobieraniem i wysyłaniem treści każdego rodzaju - tekstów, GIFów, zdjęć. Winna jest globalna awaria serwerów.

Należący obecnie do Facebooka komunikator WhatsApp raz już zaliczył potężną, globalną awarię. Miało to miejsce w 4 maja 2017 roku, kiedy to padł system obsługujący usługę. Obecnie komunikator działa, ale wyłącznie w edycji na PC. W przypadku użytkowników mobilnych, którzy stanowią dominującą większość, nie jest to możliwe. Facebook nie wystosował jeszcze żądnego oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Wiadomo, że trwają prace mające na celu naprawę serwerów - w niektórych rejonach świata można już korzystać z komunikatora.

Na stronie WhatsApp widnieje informacja o "niespodziewanych problemach z serwerami" i obietnica, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Prawdopodobnie naprawa awarii zajmie maksymalnie kilka godzin i z komunikatora będzie można korzystać ok. 13-14. Jeśli masz problem z aplikacją na smartfonie, wyjaśniamy, jak korzystać z WhatsApp na PC i tablecie.