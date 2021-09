WhatsApp przestanie działać na tych smartfonach! Sprawdź, czy Ciebie też to dotyczy

Po wprowadzeniu najnowszej aktualizacji, WhatsApp przestanie działać na 43 modelach smartfonów od 1 listopada. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, które telefony nie będą już dłużej obsługiwane.

WhatsApp często aktualizuje swoje minimalne wymagania systemowe. Zazwyczaj porzuca on wsparcie dla niektórych starszych generacji systemów operacyjnych i wymaga od użytkowników aktualizacji do nowszej wersji OS lub uzyskania nowszego urządzenia, które spełnia podstawowe wymagania aplikacji. Firma należąca do Facebooka niedawno zaktualizowała te wymagania i z dniem 1 listopada zacznie wprowadzać je do urządzeń działających na systemach Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 i KaiOS 2.5.0.

Podobny krok WhatsApp podjął w lutym 2020 roku, gdy oświadczył, że będzie wycofywał wsparcie dla Androida 2.3.7, a także iPhone'ów korzystających z iOS 8. Oznaczało to, że użytkownicy urządzeń z tymi systemami operacyjnymi nie będą już mogli korzystać z najnowszej wersji WhatsAppa. Teraz firma ponownie ogłosiła, że wkrótce zakończy wsparcie dla kolejnych wersji tych systemów. Jeśli jesteś jednym z niewielu użytkowników, obecnie trzymających się starszej wersji tych popularnych systemów operacyjnych, będziesz zobowiązany do aktualizacji swojego urządzenia do nowszej wersji.

Zobacz również:

Źródło: Adem AY / Unsplash

Dla użytkowników Androida i iOS proces aktualizacji jest prostszy, jednak dla użytkowników KaiOS jest on nieco bardziej skomplikowany. Użytkownikom może nie być łatwo dokonać aktualizacji do nowszego systemu. WhatsApp wspomniał, że będzie wymagać urządzeń z systemem Android 4.1 Jelly Bean, iOS 10 lub KaiOS 2.5.1 i nowszych, aby uruchomić komunikator.

Lista modeli telefonów, które nie będą już wspierane przez WhatsApp: