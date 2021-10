WhatsApp przestanie działać na wybranych smartfonach

Należący do Facebooka komunikator WhatsApp nie będzie wspierany na urządzeniach ze starszym Androidem. O który chodzi?

WhatsApp jest wciąż rozwijany i optymalizowany, jednak wszystkie nowości wprowadzane są z myślą o najnowszych Androidach. Facebook powoli wycofuje wsparcie dla starszych edycji systemu, a od 1 listopada 2021 roku do ich grona dołączy Android 4.0.4. Z pewnością nie posiada go zbyt wiele osób, ponieważ był on nowością dziewięć lat temu, a od tego czasu ukazało się siedem kolejnych wersji Androida. Jeśli ktoś jednak ma wciąż telefon z tą edycją, WhatsApp przestanie być dla niego dostępny.

Oczywiście można spróbować przejść na nowszą edycję systemu, choćby edycję 4.1, jednak w praktyce lepiej wyjdzie zakup nowego telefonu - tym bardziej, że nawet budżetowce za kilkaset złotych mają zazwyczaj system Android 9 lub 10. W przypadku posiadania smartfona z systemem, którego wsparcie dobiega końca, można zarchiwizować swoje kontakty, zdjęcia, multimedia oraz rozmowy, korzystając np. z Dysku Google. Opcja archiwizacji znajduje się w ustawieniach aplikacji.

Źródło: TechAdvisor