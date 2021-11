WhatsApp psuje filmy na smartfonach z Androidem 12!

Każda większa aktualizacja Androida niesie za sobą ryzyko wprowadzenia mniejszych lub większych błędów. Tym razem Android 12 ma osobliwą interakcję z aplikacją WhatsApp, która wydaje się psuć jakość filmów udostępnianych za pośrednictwem komunikatora.

Kilku użytkowników skarży się na zielone linie pojawiające się na filmach udostępnianych za pośrednictwem WhatsApp. Linie te zazwyczaj objawiają się na poziomej lub pionowej krawędzi wspomnianego wideo. Wydaje się, że nie ma tu żadnego wzorca, a błąd występuje w losowych miejscach.

Użytkownicy komunikatora zaczęli zgłaszać ten problem na forum społeczności Samsunga oraz forum Reddit.

Jak się okazuje, nie tylko użytkownicy smartfonów Samsunga wykazują takie problemy. Niektórzy użytkownicy Pixela 6 i i smartfonów OnePlus również skarżyli się na wspomniany błąd. Wskazywałoby to na to, że problem dotyczy samego Androida 12, a nie konkretnych telefonów.

Dopóki tak się nie stanie, zalecalibyśmy wysyłanie wideo jako dokumentu, ponieważ jest to jedyny niezawodny sposób na zachowanie jego integralności. Co więcej, WhatsApp na Androida 12 wydaje się kompresować filmy dużo bardziej agresywnie. To prawdopodobnie może być powodem, dla którego pojawiają się zielone linie, ale nie będziemy wiedzieć, dopóki WhatsApp nie zbada tej sprawy dalej.