WhatsApp ratuje swoją pozycję. Nowe zabezpieczenia już działają

WhatsApp na przestrzeni ostatnich kilku tygodni stracił sporo użytkowników na rzecz Telegrama i Signal. Od dziś do WhatsApp zalogujemy się z wykorzystaniem naszych danych biometrycznych.

WhatsApp wprowadził właśnie nową funkcję z zakresu bezpieczeństwa. Najnowsza wersja aplikacji webowej oraz dla urządzeń mobilnych wymaga wykorzystania danych biometrycznych do logowania.

WhatsApp

Przedstawiciele firmy poinformowali w oświadczeniu prasowym, że aby uzyskać dostęp do swojego konta trzeba będzie potwierdzić swoją tożsamość z wykorzystaniem danych biometrycznych.

Podczas logowania do WhatsApp na komputerze lub w smartfonie z iOS/Android konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości z wykorzystaniem czytnika linii papilarnych lub systemu skanowania twarzy. Oczywiście urządzenie z którego korzystamy musi posiadać system rozpoznawania danych biometrycznych i musi on zostać wcześniej aktywowany. Oznacza to, że posiadacze starszych urządzeń lub klasycznych desktopów bez problemu będą mogli uzyskać dostęp do swojego konta.

Dodatkowa warstwa zabezpieczeń ma uniemożliwić próby przejęcia konta WhatsApp.

W dalszym ciągu do potwierdzenia naszej tożsamości będziemy musieli skanować kody QR. To podstawowe zabezpieczenia WhatsApp i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w najbliższym czasie.

Zabezpieczenia biometryczne w WhatsApp

W ustawieniach WhatsApp znajdziemy również opcję, która pozwoli wyłączyć zabezpieczenia biometryczne na urządzeniach z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych lub systemem skanowania twarzy w 3D.

Facebook będący właścicielem WhatsApp obiecuje, że dane biometryczne nie są wysłane na serwery. Dodatkowo WhatsApp wkrótce otrzyma zupełnie nową politykę prywatności, która ograniczy dostęp Facebooka do naszych danych.

Źródło: neowin.net