WhatsApp testuje znikające powiadomienia

Najnowsza wersja beta popularnego komunikatora WhatsApp wprowadza dwie nowości. Znikające wiadomości oraz możliwość usuwania ich z rozmów grupowych.

WhatsApp dodaje od czasu do czasu nowe funkcje dla użytkowników. Najpierw znajdują się one w edycjach beta komunikatora, a może z nich korzystać każdy, kto zdecyduje się na instalację takiej wersji. W październiku pojawiła się pogłoska, że ma zostać wprowadzona funkcja "znikających wiadomości", jednak na plotce się skończyło... aż do dzisiaj. W najnowszej edycji beta komunikatora, oznaczonej numerem 2.19.275 (wersja dla Androida) oraz 2.20.10.23/24 (iOS), pojawia się funkcja "Kasowanie wiadomości", umożliwiająca zadecydowanie, po jakim czas ma zostać skasowana - jak pokazuje to poniższy zrzut ekranu, do wyboru użytkownika są godzina, dzień, tydzień, miesiąc i rok.

Jednym z zastosowań tego rozwiązania może być ograniczenie długości konwersacji w rozmowach grupowych - przy zaawansowanych dyskusjach na wiele osób zajmują one duże ilości pamięci smartfona. W przypadku rozmów grupowych ma być dostępna dla administratora także funkcja kasowania wybranych wypowiedzi w historii rozmów. Może to pomoc w utrzymaniu merytoryki dyskusji lub po prostu posłużyć do jej oczyszczenia ze zbędnych elementów.