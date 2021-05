WhatsApp – użytkownicy z Polski utracą dstęp do aplikacji? Zdecyduje Unia Europejska

Niemcy uznały, że nowy regulamin aplikacji WhatsApp jest niezgodny z RODO, a więc zostanie zablokowany na terenie kraju. Sprawą zajmie się też UE, która zdecyduje, czy zablokować zmiany na terenie wszystkich państw członkowskich, w tym w Polsce.

Pisaliśmy już o tym, że od 15 maja w życie ma wejść nowy, kontrowersyjny regulamin popularnego komunikatora WhatsApp. Do tego czasu, użytkownicy aplikacji mieli zadecydować, czy go akceptują i kontynuować korzystanie z usług, czy może jednak nie uznają zmian za zasadne. W drugim jednak wypadku, wiąże się do z utratą dostępu do programu. Początkowo, oznaczać to będzie brak możliwości wysyłania oraz odbierania wiadomości, a w konsekwencji, po upływie 120 dni, całkowite usunięcie konta.

Choć właśnie poinformowano o przedłużeniu czasu na akceptację nowego regulaminu, to obywatele Niemiec nie będą mieli takowej rozterki. Tamtejszy Komisarz ds. ochrony danych osobowych - Johannes Caspar, ogłosił bowiem właśnie, iż w jego opinii nowy regulamin jest sprzeczny z europejskim prawem, dotyczącym ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO. W związku z powyższym, zablokowane zostało wejście w życie nowego regulaminu WhatsAppa na okres 3 miesięcy.

Jak wyjaśnia Komisarz, istnieją poważne przesłanki, że właściciel aplikacji, czyli Facebook, w pewien sposób przymusza użytkowników do akceptacji regulaminu, który w istocie zagraża poufności ich danych osobowych.

UE rozpatrzy prawomocność regulaminu WhatsApp

Johannes Caspar poinformował także, że wnioskował o to, by problemem zajęła się Unia Europejska i zapowiedział, iż sprawa wkrótce trafi do Europejskiej rady Ochrony Danych (EROD). Jakie może to mieć skutki?

W konsekwencji, jeśli UE uzna, iż regulamin faktycznie łamie obecne prawo europejskie to możliwe, że zostanie on zablokowany na terenie całej Unii, czyli także w Polsce. Biorąc pod uwagę konieczność zaakceptowania regulaminu w celu dalszego korzystania z aplikacji, m.in. polscy obywatele mogą już wkrótce utracić swoje konta na WhatsApp i możliwość ich użytkowania. Problem w tym, iż jak wiadomo, komunikator jest również integralną częścią serwisu Facebook, wobec czego korzystanie również z tej platformy może stać się niedługo problematyczne.

W tym momencie, pozostaje jedynie czekać na decyzję odpowiednich podmiotów Unii Europejskiej.