WhatsApp w niebezpieczeństwie - mogłeś stracić poufne dane!

WhatsApp jest w poważnym niebezpieczeństwie. Luka w zabezpieczeniach mogła doprowadzić do wycieku poufnych danych.

WhatsApp to jedna z najpopularniejszych usług do przesyłania wiadomości tekstowych. Z aplikacji na Androida i iOS korzystają miliony osób z całego świata. Okazuje się, że aplikacja miała lukę w zabezpieczeniach, która mogła doprowadzić do wycieku poufnych informacji.

WhatsApp Źródło; WhatsApp.com

Problem został już rozwiązany, ale idealnie pokazuje on, że nawet szyfrowanie typu end-to-end może zostać złamane.

Zobacz również:

Luka odkryta przez Check Point Research pozwalał na odczytanie przez hakerów wrażliwych informacji z pamięci aplikacji WhatsApp.

W celu skorzystania z podatności haker musiał wysłać załącznik zawierający spreparowany obrazek.

Na szczęście nic nie wskazuje na to, aby luka w zabezpieczeniach została kiedykolwiek wykorzystana w celu kradzieży danych. Informacja o podatności została przekazana firmie WhatsApp 10 listopada 2020 roku. Program został zaktualizowany na początku 2021 roku. Od tego czasu w sieci nie pojawiły się doniesienia o wykorzystaniu błędu w zabezpieczeniach.

WhatsApp podziękował firmie CPR za znalezienie błędu. Firma podkreśliła również ważność firm zajmujących się bezpieczeństwem na rynku IT.