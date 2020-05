WhatsApp wkrótce również z szyfrowaniem kopii zapasowych w chmurze

Korzystacie z WhatsApp? Mamy zatem dla was dobre wieści, najbliższa aktualizacja komunikatora znacznie poprawi bezpieczeństwo naszych danych.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że rzadziej opuszczamy miejsca zamieszkania i częściej pracujemy zdalnie, a co za tym idzie, komunikujemy się za pośrednictwem różnego rodzaju aplikacji. Prym wśród nich wiedzie WhatsApp, który obecnie należy do grona najpopularniejszych komunikatorów na świecie, a swoje wpływy zwiększył jeszcze bardziej w ostatnich miesiącach.

Na temat zabezpieczeń WhatsApp zrobiło się wyjątkowo głośno na początku tego roku, kiedy to jeden z najbogatszych ludzi na świecie - Jeff Bezos, założyciel Amazonu, był szantażowany ujawnieniem materiałów i informacji, które cyberprzestępcom udało się zdobyć za pośrednictwem popularnego komunikatora. Wkrótce po tych wydarzeniach, WhatsApp został uznany przez ONZ za niegodny zaufania. Twórcy komunikatora zapewniają, że korzystanie z ich aplikacji jest bezpieczne, a wszystkie rozmowy czy przesyłane materiały mulitmedialne są w pełni szyfrowanie.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie WhatsApp - "pełne szyfrowanie w WhatsApp zapewnia, że jedynie Ty i osoba, z którą się komunikujesz, możecie odczytać wysłaną zawartość i nikt inny, nawet WhatsApp, nie ma takiej możliwości. Twoje wiadomości zabezpieczone są niepowtarzalnym kodem, do którego jedynie Ty i odbiorca macie specjalny klucz, który jest potrzebny do otworzenia i przeczytania wiadomości". Niestety, nie dotyczy to kopii zapasowych zapisywanych w chmurze (m.in Dysk Google czy iCloud). W dużym uproszczeniu oznacza to, że archiwizując swoje dane w sieci, narażamy się na to, iż dostaną się one w niepowołane ręce.

Na szczęście włodarze WhatsApp dostrzegli wreszcie ten poważny problem i, jak donosi serwis WABetaInfo, rozpoczęli już testy szyfrowania kopii zapasowych. Kiedy możemy liczyć na dostęp do nowej funkcji? Tego niestety nie wiemy, ale spekuluje się, że może ona trafić do pełnej wersji komunikatora już podczas wdrażania najbliższej aktualizacji.

źródło: wabetainfo.com