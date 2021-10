WhatsApp wprowadza wyczekiwane szyfrowanie end-to-end

Szyfrowane za pomocą techniki end-to-end kopie zapasowe w aplikacji WhatsApp są już dostępne zarówno na Androida jak i iOS.

Począwszy od dziś, WhatsApp dodaje szyfrowanie end-to-end do kopii zapasowych w chmurze. Nowa funkcja będzie dostępna zarówno na smartfonach działających w oparciu o system Android oraz iOS. Chociaż sam WhatsApp jest domyślnie szyfrowany od pięciu lat, nawet jeśli zdecydowałeś się na tworzenie kopii zapasowych swoich czatów w Google Drive (z wersji WhatsApp na Androida) lub iCloud (jeśli jesteś na iOS), te kopie zapasowe nie były szyfrowane.

Teraz możesz włączyć szyfrowanie end-to-end dla swoich kopii zapasowych bezpośrednio w aplikacji. Sposób, w jaki Facebook (właściciel aplikacji WhatsApp) opisuje to w swoim ogłoszeniu, daje do zrozumienia, że funkcja ta nie będzie domyślnie włączona - trzeba będzie zrobić to ręcznie.

Źródło: Facebook / WhatsApp Źródło: Facebook / WhatsApp

Kiedy to zrobisz, następnym krokiem jest użycie dowolnego hasła lub 64-cyfrowego klucza szyfrowania, który znasz tylko Ty. Po tej konfiguracji, ani WhatsApp, ani Google, ani nawet Apple nie będzie w stanie odczytać Twoich kopii zapasowych bez wspomnianego klucza lub hasła.

Facebook słusznie zauważa, że WhatsApp jest jedyną globalną usługą do przesyłania wiadomości, która zapewnia taki poziom bezpieczeństwa na taką skalę. Nowa funkcja, pozwalająca na szyfrowanie kopii zapasowych techniką end-to-end, będzie powoli pojawiać się u użytkowników posiadających najnowszą wersję aplikacji WhatsApp dla Androida lub iOS.