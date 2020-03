WhatsApp wprowadzi samokasujące się wiadomości

Popularny komunikator internetowy doda wkrótce nową funkcję. Jak będzie wyglądać w praktyce?

WhatsApp wprowadził niedawno oczekiwany przez użytkowników tryb ciemny, a teraz planuje dodać możliwość ustawiania przy każdej wiadomości opcji jej skasowania po określonym przez użytkownika czasie. Funkcja ta pojawiła się już w dwóch ostatnich edycjach beta - oznaczonych numerami 2.20.83 oraz 2.20.84, dzięki czemu wiemy, jak powinna wyglądać w edycji stabilnej. Przed wysłaniem wiadomości możesz włączyć okienko wyboru, które pozwoli Ci na określenie, czy wiadomość ma zostać skasowana po godzinie, jednym dniu, tygodniu, miesiącu lub roku.

Źródło: WABetaInfo

Po wybraniu okresu, obok ikonki wysłania wiadomości pojawi się ikonka zegarka, odliczająca czas do skasowania - dzięki czemu możesz w każdej chwili sprawdzić, po jakim czasie zniknie. Trzeba przyznać, że to praktyczne rozwiązanie, które ma sens. Niestety, nie wiemy w której wersji stabilnej zostanie zaimplementowane. Ale póki co możemy zaprezentować inne praktyczne porady i sztuczki związane z używaniem WhatsApp.

Źródło: GSM Arena