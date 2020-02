WhatsApp zacznie zarabiać - Facebook ma nowy pomysł

WhatsApp stanie się platformą płatniczą. Za pomocą WhatsApp Pay komunikator ma stać się rentowny i zarabiać na swój rozwój.

Na rynku istnieją setki tysięcy różnego rodzaju aplikacji. Większość z nich zarabia na siebie, ale istnieją także takie programy, które pomimo milionów pobrań nie przynoszą dochodów. Jednym ze sztandarowych przykładów jest komunikator tekstowy WhatsApp.

Znane od lat rozwiązanie zostało w 2014 roku wykupione przez Facebook'a za niespełna 20 miliardów dolarów. Gigant wydał ogromną sumę na aplikacje, która na siebie nie zarabia. Oczywiście wiadome jest, że Zuckerberg wiedział co robi, a zakup WhatsApp'a pozwolił na dostęp do ogromnej ilości danych. Nie zmienia to jednak faktu, że od początku Facebook zamierzał sprawić, aby WhatsApp zaczął na siebie zarabiać.

W zeszłym tygodniu Mark Zuckerberg omówił plany przekształcenia aplikacji WhatsApp i Messenger. Wszystko wskazuje na to, że WhatsApp stanie się komunikatorem dla handlowców oraz biznesu, dzięki czemu rozwiązanie to ma zacząć przynosić zyski.

Prawdopodobnie Messenger pozostanie komunikatorem dla osób prywatnych, a WhatsApp będzie jego biznesowym odpowiednikiem. W tym celu aplikacja otrzyma wiele nowych funkcji takich, jak WhatsApp Payments czyli opcja szybkiego transferu gotówki pomiędzy użytkownikami WhatsApp'a. Zuckerberg powiedział, że opcja ta powinna po raz pierwszy zostać uruchomiona w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy. Facebook otrzymał już zgodę na testy tego rozwiązania z wykorzystaniem miliona użytkowników na terenie Indii.

WhatsApp Pay - nowa usługa, która ma pomóc Facebookowi zarabiać na WhatsApp'ie ma być początkowo udostępniona w krajach rozwijających się, gdzie telefony z NFC oraz systemy płatności takie, jak Apple Pay i Google Pay nie działają. WhatsApp początkowo skorzysta z uniwersalnego, indyjskiego systemu płatności UPI. Pozwoli on na dokonywanie płatności P2P za pośrednictwem rachunków bankowych.

Mark Zuckerberg pokłada ogromne nadzieje w WhatsApp Pay. Twórca Facebook'a argumentuje, że zarabianie za pomocą usług dodatkowych takich, jak WhatsApp Pay jest najlepszym sposobem na zwiększenie rentowności tego komunikatora.

