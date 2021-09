WhatsApp zapłaci 267 mln dolarów kary. Za co?

Popularny komunikator złamał przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W jaki sposób?

Irlandzki Urząd Ochrony Danych (DPC) zdecydował się na ukaranie komunikatora WhatsApp grzywną w wysokości 225 milionów euro (czyli 267 mln dolarów) za brak transparentności związanej z udostępnianiem danych osobowych użytkowników innym firmom. Chodzi głównie o Facebooka, który jest właścicielem komunikatora. Śledztwo prowadzone było od 2018 roku, a pierwotnie wysokość grzywny wynosiła 50 mln euro. Urząd doszedł jednak do wniosku, że jest to "kwota nieproporcjonalna", czyli - mówiąc mniej oficjalnie - WhatsApp nie poczuje takiej kary.

W uzasadnieniu grzywny czytamy, że WhatsApp nie spełnił wymogów związanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, jakie są wymagana w krajach Unii Europejskiej. Wśród grzeszków komunikatora znalazł się m.in. brak anonimizacji danych zbieranych od użytkowników. Warto przypomnieć, że na początku bieżącego roku WhatsApp poinformował, że użytkownicy spoza UE muszą zgodzić się na dzielenie danych z Facebookiem lub liczyć z utratą funkcjonalności aplikacji. Wśród danych udostępnianych największej sieci społecznościowej na świecie znalazły się m.in. numery telefonu użytkownika oraz numery jego kontaktów, a także dane diagnostyczne.

Jeśli masz wątpliwości co do WhatsAppa, jego twórcy - Brian Acton oraz Jan Koum - pomagają w rozwijanu innego. Jest to Signal, który ma znacznie lepiej dbać o prywatność, niż kupiony w 2014 roku przez Facebooka WhatsApp. Może warto spróbować?

Źródło: TechSpot