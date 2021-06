WhyNotWin11 - aplikacja oceni, czy Windows 11 jest dla Ciebie

Chcesz widzieć, czy na swojej maszynie zainstalujesz i odpalisz bez problemu Windows 11? Ta darmowa aplikacja odpowie na to pytanie!

Temat Windows 11 jest jeszcze świeży i wywołuje sporo zamieszania - zwłaszcza w temacie TPM 2.0 i innych szczegółów nadchodzącej aktualizacji. W tym tekście odpowiadamy na większość pytań, jakie rodzą się w głowach użytkowników, ale na tym nie koniec. Na platformie GitHub pojawiła się aplikacja, które samoczynnie oceni, czy używany przez Ciebie sprzęt pozwoli na korzystanie z Windows 11. Nazywa się WhyNotWin11, czyli "Czemu nie Windows 11"?

Jest to darmowy program typu open source. Sprawdza typ rozruchu systemu, architekturę procesora, wsparcie dla DirectX, pamięć RAM, TPM i inne elementy odpowiadające ze wydajne działanie całości. Jednak uwaga - przy próbie uruchomienia Windows Defender może pojawić się SmartScreen, ostrzegający przed uruchamianiem - należy zezwolić na to pomimo tego. Sprawdzanie systemu zajmuje niecałą minutę, a na koniec zostaje wyświetlona lista pokazująca, które elementy są zgodne z Windows 11, a które mogą uniemożliwić jego działanie. W przypadku mojego komputera wygląda to w ten sposób:

Jeśli chcesz sprawdzić swój sprzęt, aplikację pobierzesz z tej strony. Jest to plik .exe wielkości zaledwie 981 KB. Może się zdarzyć, że Twój antywirus będzie blokować pobieranie - nie zauważyłem jednak u siebie negatywnych efektów działania aplikacji (nie jest on także instalowana w systemie), więc podobnie jak w przypadku Defendera - pozwól ją pobrać.

Źródło: Windows Central