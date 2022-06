Wi-Fi 6 z nowymi punktami dostępowymi od TP-Link

TP-Link zaprezentowało nowe punkty dostępowe z serii Omada EAP. Są to EAP670 i EAP650, które mają pełne wsparcie dla standardu Wi-Fi 6.

Punkty dostępowe TP-Link EAP670 i EAP650 zostały stworzone, aby można było zbudować na większych powierzchniach centralnie zarządzaną sieć bezprzewodową. Docenią to zwłaszcza biura i firmy, w których wiele osób korzysta jednocześnie z tego samego źródła internetu. Mogą posłużyć również w hotelach oraz salach konferencyjnych. Do ich zarządzania przez chmurę można wykorzystać platformę Omada SDN. Same urządzenia są bardzo kompaktowe, a zadbano również o to, aby wyglądały niezwykle estetycznie.

TP-Link EAP670 i EAP650 obsługują 802.11ax (Wi-Fi 6), pozwalają na modulację 1024QAM oraz korzystanie z długiego symbolu OFDM, a także wykorzystanie kanałów 160Mhz HE160. Dzięki temu EAP670 może osiągać do 5378Mb/s (do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz), a EAP650 do 2976Mb/s (do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 2402 Mb/s w paśmie 5 Ghz). W obu modelach zastosowano technologię MU-MIMO, która pozwala na komunikację z wieloma urządzeniami jednocześnie. A technologia OFDMA sprawia, że w środowiskach z dużym ruchem danych access pointy mogą osiągać nawet czterokrotnie większą przepustowość niż te, które pracują w 802.11ac.

Oba nowe modele TP-Link wykorzystują Beamforming, co powinno przekładać się na stabilne połączenie z urządzeniami. Kolejna zastosowana w nich technologia - Omada Mesh - umożliwia łączenie punktów dostępowych bezprzewodowo w sieć kratową.

Jak podaje producent, "urządzenia pozwalają na stworzenie aż 16 niezależnych sieci WiFi (SSID) z możliwością autoryzacji dostępu z uwierzytelnianiem przez Facebooka albo SMS oraz logowaniem za pomocą strony powitalnej, jednorazowych haseł dostępu lub voucherów. Takie rozwiązanie, razem z szyfrowaniem WPA3-Enterpreise, znacząco zwiększa bezpieczeństwo całej sieci i wrażliwych danych. Każdy z punktów dostępowych może jednocześnie obsługiwać do 250 podłączonych urządzeń klienckich".

EAP670 został zamknięty w obudowie o średnicy 243 mm i wysokości 64 mm, a EAP650 jedynie 33,6 mm wysokości i 160 mm średnicy. Wraz z nimi otrzymuje się w zestawie zestaw montażowy do powieszenia punktów dostępowych na ścianach lub suficie. Modele są już dostępne w sprzedaży w cenie ok. 1000 zł brutto za EAP670 i ok. 750 zł brutto za EAP650. Oba zostały objęte 5-letnią gwarancją.

Źródło: TP-Link