Wi-Fi 7 będzie tak samo szybkie jak Thunderbolt 3! Jak zmieni się łączność bezprzewodowa w naszych domach?

Wi-Fi 7 całkowicie zrewolucjonizuje sposób korzystania z sieci bezprzewodowej w domach. Przepustowość przerośnie nasze oczekiwania, ale kiedy i do czego ją wykorzystamy?

Wi-Fi 7 nadal pozostaje w fazie rozwoju i certyfikacji, ale nie jest już technologią rodem z przyszłości. Grupa robocza IEEE aktywnie opracowuje standard Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be, który ma zastąpić na rynku Wi-Fi 6 oraz Wi-Fi 6E. Nadchodząca generacja Wi-Fi będzie w pełni kompatybilna z przesyłaniem multimediów w 8K, a także korzystaniem z rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości.

Router Wi-Fi firmy Tenda fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Grupa robocza IEEE zakłada przepustowość na poziomie 40 Gbps, co jest zauważalnym wzrostem względem 9,6 Gbps w Wi-Fi 6. W dokumentach, które pojawiły się już w sieci znajdują się wpisy sugerujące, że przepustowość sieci Wi-Fi 7 wynosić będzie co najmniej 30 Gbps. Tym samym sieć bezprzewodowa stanie się zauważalnie szybsza od połączeń przewodowych takich jak wszystkie generacje USB, SATA oraz Thunderbolt do trzeciej generacji.

Dzięki drożeniu na rynek Wi-Fi 7 producenci sprzętu technologicznego pozbędą się dodatkowych portów przenosząc część ich funkcjonalności na połączenie bezprzewodowe korzystające ze standardu Wi-Fi 7. Na szczęście zanim tak się stanie minie jeszcze kilka lat. Aktualnie standard Wi-Fi 6 nie został jeszcze spopularyzowany, a z Wi-Fi 6E korzysta zaledwie garstka dostępnych w sklepach urządzeń.

Pierwsze poważne testy Wi-Fi 7 powinny rozpocząć się w przyszłym roku. Debiut rynkowy superszybkiej sieci bezprzewodowej planowany jest na okolice 2025 roku. Jeżeli interesujesz się Wi-Fi 7 zapoznaj się z naszym materiałem zbiorczym. Wyjaśniamy w nim najważniejsze zmiany i nowości.