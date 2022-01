Wi-Fi jako ładowarka bezprzewodowa - oto nowy pilot Samsunga

Najnowsze telewizory Samsung na 2022 rok otrzymają nowe piloty. Tym razem za ładowanie odpowiedzialny będzie nie tylko panel fotowoltaiczny. Najnowsze piloty ładują się dzięki falom Wi-Fi. Jak to robią?

Samsung na targach CES 2022 zaprezentował nową linię telewizorów na najbliższe 12 miesięcy. Najnowsze modele dostarczane będą ze zmodyfikowanym kontrolerem.

Samsung Eco Remote 2022 Źródło: cnet.com

W 2021 roku Samsung wprowadził na rynek nowy pilot z panelem fotowoltaicznym oraz portem USB Typu C do ładowania.

Zobacz również:

Teraz czas na kolejny krok w przyszłość i wprowadzenie innowacyjnego pomysłu. Najnowsze piloty Samsunga nadal posiadają panel fotowoltaiczny i port USB Typu C. Nowością jest możliwość możliwość ładowania pilotów z wykorzystaniem fal Wi-Fi.

Najnowszy model Eco Remote wykorzystuje fale radiowe emitowane przez router Wi-Fi do uzupełniania wbudowanego akumulatora. Rozwiązanie to dostępne będzie w połączeniu z panelem fotowoltaicznym na pleckach oraz portem USB Typu C.

Nowa inicjatywa Samsunga ma przyczynić się do rezygnacji ze stosowania klasycznych baterii AA oraz AAA w pilotach. Pilot Eco Remote dostarczany będzie z nowymi telewizorami QLED. Brakuje jeszcze informacji, o których dokładnie modelach mowa. Tańsze telewizory LCD nadal oferowane będą z klasycznymi pilotami zasilanymi bateriami.