Wiadomości Google będą zamieniać reakcje iMessage na emoji

Nowa aktualizacja Google Messages będzie wyświetlać reakcje na wiadomości z iMessage jako emoji. Informacja ta pochodzi z dekompilacji APK najnowszej wersji aplikacji.

W przypadku, gdy korzystasz ze smartfona z Androidem, ale twój przyjaciel posiada iPhone'a, pojawia się problem polegający na braku kompatybilności pewnych funkcji pomiędzy tymi urządzeniami. Jak się jednak okazało, Google pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. W tej chwili, jeśli użytkownik iMessage reaguje na wiadomość, otrzymasz długą wiadomość, opisującą jego reakcję.

Jednak w grupie iMessage są to proste reakcje wiadomości. Stają się one bardziej skomplikowane w rozmowie mieszanej, a wiadomość awaryjna jest wysyłana do użytkowników Androida, aby zapewnić, że nie przegapią reakcji na swój tekst. W czacie grupowym, te długie wiadomości mogą stać się irytujące i niepotrzebnie zaśmiecające historię czatu.

Źródło: Google

Redakcja 9to5Google znalazła w APK najnowszej aktualizacji wersji beta do Google Messages, że Google planuje wprowadzić emoji w miejsce tych wiadomości. W tej chwili nie jest jasne, jak dokładnie będzie to działać.

Jest jednak coś, na co należy zwrócić uwagę. iMessage posiada inny zestaw reakcji niż te dostępne w Google Messages i czatach RCS. Zgodnie z odkrytym kodem APK, Google wydaje się być tego świadome, ponieważ istnieje część kodu o nazwie "ios_reactions_mapping" i może odnosić się do mapowania zestawu reakcji dostępnych w Google Messages lub mapowania ich do różnych emoji.