Wiadomości Google przestaną działać na smartfonach Huawei.

Aplikacja do obsługi wiadomości od Google w marcu przestanie działać na niecertyfikowanych urządzeniach. Mowa między innymi o nowszych smartfonach Huawei, które nie mają dostępu do usług Google.

Wiadomości Google to jedna z najpopularniejszych aplikacji do obsługi SMS/MMS oraz RCS na Androida. Co raz więcej producentów korzysta z aplikacji dostarczonej przez wyszukiwarkowego giganta. Mowa między innymi o firmie Xiaomi, która zrezygnowała ze stosowania własnych aplikacji do obsługi telefonu oraz wiadomości.

Wiadomości Google Źródło: PCWorld.com

Wszystko wskazuje na to, że od marca 2021 roku aplikacja Wiadomości Google nie będzie już działać na urządzenia z Androidem, które nie otrzymały oficjalnego certyfikatu od Google.

Aby urządzenie z Androidem mogło zostać uznane za certyfikowane musi przejść etap weryfikacji przed wprowadzeniem do sprzedaży. Po zatwierdzeniu urządzenia przez Google, producent może preinstalować na nim usługi Google.

Kiedyś brak certyfikatu można było łatwo obejść poprzez własnoręczne zainstalowanie usług Google na niecertyfikowanym urządzeniu. Niestety dziś nie jest to już takie proste. Google uniemożliwia logowanie na swoje konta z urządzeń z Androidem, które nie otrzymały certyfikatu.

Wiadomości Google w najnowszej wersji beta, która trafiła do Sklepu Play zawiera wpis, który sugeruje, że od 31 marca 2021 roku program nie będzie działał na niecertyfikowanych smartfonach z Androidem.

Oznacza to, że wszystkie nowe smartfony Huawei z usługami HMS utracą dostęp do aplikacji Wiadomości Google.

Jeżeli posiadasz smartfon Huawei taki, jak P40, P40 Pro, P40 Lite (zapoznaj się z naszą recenzją), P40 Lite E (zapoznaj się z naszą recenzją) czy Mate 40 Pro (zapoznaj się z naszą recenzją) i doinstaliowaseś sobie Wiadomości Google masz jeszcze dwa miesiące na zgranie danych i przeniesienie ich do domyślnej aplikacji Wiadomości wbudowanej w EMUI. Od 1 kwietnia 2021 roku Wiadomości Google na niecertyfikowanych urządzeniach nie będą już odbierać wiadomości SMS, MMS oraz RCS, więc lepiej działać zawczasu.

Źródło: 9to5google.com