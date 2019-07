Wiadomości i Mapy - Dwie aplikacje, który Apple powinno jak najszybciej przeportować z iOS

Wersje tych aplikacji są na komputerach Mac daleko w tyle od ich odpowiedników z systemu iOS. Catalyst może pomóc naprawić ten problem.

Spis treści

Wraz z wprowadzeniem na rynek nowego systemu macOS Catalina firma Apple udostępniła programistom narzędzie o nazwie Catalyst, które umożliwia łatwe przeportowanie aplikacji napisanych z myślą o urządzeniach mobilnych pracujących pod kontrolą iOS na komputery Mac z systemem macOS Catalina. Co ciekawe samo Apple wykorzystało to rozwiązanie już wcześniej w systemie Mojave tylko nie zostało to podane do oficjalnej wiadomości. Przeniesiono między innymi aplikację Dom, News oraz Giełda i Notatki Głosowe.

Źródło: apple

W tym roku na komputerach Mac znajdziemy więcej odpowiedników z systemu iOS. macOS Catalina zaoferuje dodatkowe programy Muzyka, Podcasty oraz TV znane już użytkownikom iOS od dłuższego czasu. Pojawi się także nowa aplikacji Find My, która umożliwi za pomocą komputera Mac lokalizację innych urządzeń od Apple. Wcześniej, aby skorzystać z takiej możliwości trzeba było wykorzystać przeglądarkę i zalogować się do własnego iCloud przy użyciu identyfikatora Apple ID.

Bardzo cieszy nas wprowadzenie narzędzia Catalyst do systemu macOS. Słyszeliśmy o tym rozwiązaniu już od dłuższego czasu, a przeniesienie setek tysięcy aplikacji z iOS na komputery Mac może pobudzić sprzedaż iMac'ów, Mac'a mini oraz MacBook'ów.

Z drugiej strony samo Apple powinno wykorzystać Catalyst do zmiany dwóch aplikacji systemowych, które są znacznie przestarzałe w stosunku do odpowiedników znanych z iPhone'a. Mowa oczywiście o Wiadomościach i Mapach, które w iOS 13 zaoferują nowe funkcje.

Mapy i Wiadomości w macOS Catalina są znacznie ograniczone

Apple jest znane ze świetnego ekosystemu, który integruje każde możliwe urządzenie wyprodukowane przez Apple. Tyczy się to nawet słuchawek takich, jak testowane przez nas Powerbeats3 Wireless, które pozwalają na szybkie przełączanie się pomiędzy urządzeniami podpiętymi do tego samego konta Apple ID. Doceniamy możliwość wykonywania połączeń oraz wysyłania wiadomości przy użyciu komputerów Mac. Niestety w przypadku wiadomości mamy spore zastrzeżenia. Apple zupełnie zapomniało o aplikacji Wiadomości w systemie macOS.

W jej obrębie na próżno szukać wyszukiwarki GIF'ów, naklejek, Animoji, Memoji, ani żadnych dodatkowych aplikacji iMessage, które są bardzo popularne wśród użytkowników sprzętu od Apple. Przy użyciu wiadomości możesz także przekazać pieniądze z wykorzystaniem Apple Pay. Funkcja ta działa na telefonach iPhone oraz nawet zegarku Apple Watch, ale nie na komputerach Mac.

Źródło: macworld

Wprowadzenie na rynek iOS 13 jeszcze bardziej pogłębi lukę pomiędzy obiema aplikacjami. Jesienią na urządzeniach mobilnych pojawi się możliwość nowego wyszukiwania wiadomości w czasie rzeczywistym oraz wysyłania naklejek Memoji opartych na emoji.

Niektóre z funkcji Wiadomości są dostępne na obu platformach, ale dużo łatwiej z nich skorzystać przy użyciu iPhone'a. Na przykład możliwe jest wysłanie zdjęcia w systemie iOS stukając ikonę aplikacji Zdjęcia. W przypadku komputerów Mac użytkownik musi znaleźć wybrane zdjęcie i skopiować je lub przeciągnąć do aplikacji Wiadomości.

Kolejnym problemem w obrębie aplikacji jest duża integracja wersji na iOS ze sklepem App Store, który jest niedostępny na komputerach Mac. Wtyczki, które możemy doinstalować do iMessage nie są dostępne z poziomu Mac App Store, a nawet przeportowanie aplikacji Wiadomości z systemu iOS może nie rozwiązać tego problemu.

Kolejną niedogodnością jest brak obsługi Animoji oraz Memoji na komputerach Mac. Spowodowane jest to nieobecnością czujnika TrueDepth. Bez niego nie można wysyłać animowanych wiadomości. Z drugiej stron nowe naklejki emoji stworzone na kompatybilnym iPhone'ie mogłyby być synchronizowane z naszym kontem Apple ID. Dzięki takiemu rozwiązaniu komputery Mac otrzymałyby dostęp do naszych Memoji.

Powyższe wady pokazują, że nawet Apple czasami bywa niekonsekwentne w swoich działaniach. Do dziś nie możemy zrozumieć, dlaczego do iPhone'a dołączany jest kabel Lightning do USB Typu A skoro wszystkie nowe laptopy Apple od 2015 roku posiadają jedynie porty USB Typu C. Kolejnym przykładem jest oferowanie do telefonu za niespełna 5000 zł jedynie 5 W ładowarki, która powoduje, że ładowanie nowego iPhone'a Xs trwa wieczność.

Mapy są stare i nieintuicyjne

Źródło: macworld

Mapy zainstalowane na komputerach Mac nie odstają tak bardzo od swojego odpowiednika na iOS jak Wiadomości, ale ich wygląd odstrasza. Wersja na macOS oferuje prawie wszystkie funkcje, które znajdziemy w systemie iOS 12. Jedynym problemem jest interfejs, który wygląda, jakby miał co najmniej 10 lat. Wszystkie wyskakujące karty i duże bezbarwne szerokie przyciski z napisami tekstowymi zamiast ikon są po prostu nieestetyczne.

Nowy iOS 13 dodaje do Map wiele nowych funkcji, których na próżno szukać w macOS Catalina. Nie znajdziemy kolekcji, informacji o lotach oraz ruchu w czasie rzeczywistym, a także funkcji Look Around.

Źródło: macworld

Nowa funkcja informowania o czasie przyjazdu również jest niedostępna, ale jest to zrozumiałe, ponieważ korzysta ona z modułów niedostępnych na komputerach i jest zaprojektowana do użytku tylko na urządzeniach mobilnych.

Oprogramowanie, które utknęło w przeszłości

Zarówno Wiadomości, jak i Mapy z systemu macOS wyglądają jak relikt minionych lat. Bezpośrednie porównanie ich do odpowiedników z iOS 12/13 dodatkowo pogłębia to wrażenie. Firma Apple słusznie zauważyła, że iTunes jest przestarzały i nie pasuje do dzisiejszych czasów. Poskutkowało to usunięciem go z macOS Catalina. Nowy system oferuje trzy oddzielne aplikacje, które są ładniejsze, szybsze i bardziej funkcjonalne. Dodatkowo synchronizacja urządzeń z iOS nareszcie odbywać się będzie z poziomu Finder'a.

Nadszedł czas, aby zrobić porządki również z Wiadomościami i Mapami. Za tą drugą aplikacje Apple już się zabrało i iOS 13 zaoferuje zupełnie nowe Mapy. Szkoda, że podobnych zmian nie uświadczymy na komputerach Mac.

Źródło: macworld

Wersje z systemu mobilnego iOS są na tyle zaawansowane i rozbudowane, a jednocześnie proste w obsłudze i intuicyjne, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie ich na komputery Mac. Ponadto stosowanie jednej aplikacji zarówno na komputery Mac, jak i urządzenia mobilne z iOS zapewniłoby firmie Apple możliwość szybszego i łatwiejszego wprowadzania zmian na obie platformy w tym samym czasie.

Apple w chwili obecnej nie wydaje się pracować nad nowymi aplikacjami Map i Wiadomości, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku, wraz z premierą kolejnej wersji systemu macOS, programiści zdecydują się na zaimplementowanie aplikacji z iOS przy wykorzystaniu Catalyst.