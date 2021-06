Wiadomości na Androidzie z pełnym szyfrowaniem!

Niezwykle ważna z punktu widzenia funkcja aplikacji Wiadomości na Androida wychodzi ze stadium beta. Upewnij się, że uruchomiłeś szyfrowanie end-to-end na swoim urządzeniu.

Google po długich testach w końcu opublikowało funkcję szyfrowania wiadomości typu end-to-end we własnej aplikacji Wiadomości na Androida. Oznacza to, że użytkownicy otrzymują dodatkowe zabezpieczenie, które gwarantuje, że teksty SMSów i MMSów nie dostaną się w niepowołane ręce.

Szyfrowane wiadomości w aplikacji Wiadomości od Google

Funkcja jest już ogólnodostępna. Jeżeli korzystasz z aplikacji Google do obsługi wiadomości SMS, RCS oraz MMS, powinieneś rozważyć włączenie szyfrowania typu end-to-end. Rozwiązanie to pozwala zaszyfrować wszystkie czaty oraz multimedia, które zostały do nich dołączone. Szyfrowanie zamienia dane w zakodowany fragment kodu, który można odczytać tylko z wykorzystaniem specjalnego, tajnego klucza.

Klucz generowany jest na telefonie osoby wysyłającej oraz odbierającej wiadomości. Dla każdej wiadomości tworzona jest nowa kombinacja, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. Dzięki tym czynnością osoby postronne nie mogą uzyskać dostępu do treści wiadomości.

Niestety w chwili obecnej rozwiązanie działa jedynie w czatach jeden-do-jednego, a obie osoby muszą korzystać z aplikacji Wiadomości. Na szczęście jest ona preinstalowana na urządzeniach z czystym Androidem oraz przez niektórych producentów np. Xiaomi. Oznacza to, że program jest dosyć popularny.

Aby uruchomić szyfrowanie czatów należy przejść do Ustawienia > Funkcje czatu > Włącz funkcję czatu.

Oczywiście w przypadku, gdy odbiorca nie posiada aplikacji Wiadomości, cały czat nie zostanie zaszyfrowany, aby mógł być przez niego odczytany.

Google będzie automatycznie wymuszać uruchomienie szyfrowania end-to-end u wszystkich użytkowników aplikacji Wiadomości.

Źródło: mashable.com