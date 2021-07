Wiadomości na WhatsAppie będą znikać od razu?

WhatsApp testuje funkcję View Once, bardziej ograniczoną wersję znikających wiadomości.

WhatsApp wprowadził znikające wiadomości w listopadzie, ale zostają one automatycznie usuwane dopiero po 7 dniach. Co, jeśli to za długo i w tym czasie telefon wpadnie w niepowołane ręce?

Aplikacja testuje nową funkcję o nazwie View Once (tłum. Wyświetl wiadomość raz), dzięki której odbiorca może obejrzeć zdjęcie lub film, a te znikną natychmiast po zamknięciu komunikatora. Oczywiście tego rodzaju wiadomości nie będą miały podglądu w obszarze powiadomień lub na ekranie blokady.

Takie znikające treści będzie można wysyłać zarówno w czatach indywidualnych, jak i grupowych. Funkcja będzie aktywowana po naciśnięciu ikonki cyfry 1 w kółeczku, w polu tekstowym:

nowa funkcja View Once / źródło: gsmarena.com

Co ciekawe, funkcja będzie działała nawet wtedy, gdy odbiorca wiadomości nie będzie akurat korzystał z Whatsappa. Aplikacja będzie wiedziała, że zaraz po przeczytaniu wiadomości, ma ona być usunięta, bo tak zadecydował nadawca. Obecnie tylko wersja beta aplikacji na Androida (2.21.14.3) obsługuje wysyłanie takich wiadomości.

Warto jednak wspomnieć, że WhatsApp nie będzie chronił przed zrzutami ekranu ani jego nagrywaniem w momencie ukazywania się wiadomości. Aplikacja nie będzie również powiadamiała nadawcy o tym, że odbiorca mógł to zrobić.

Źródło: gsmarena.com