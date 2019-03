Wideorecenzja Lenovo ThinkPad T480s - mały laptop biznesowy dla wymagających

Laptop Lenovo ThinkPad T480s jest ultra mobilnym urządzeniem, zaprojektowanym z poszanowaniem dla konserwatywnych użytkowników. Oznacza to, że mamy do czynienia ze sprzętem w którym jakość wykonania i efektywność pracy stoją na pierwszym miejscu.

Marka Lenovo ThinkPad zasłynęła w roli producenta laptopów biznesowych o wzmocnionej konstrukcji i wysokiej ergonomii pracy. Nowy ThinkPad T480s to urządzenie skutecznie nawiązujące do tradycji, ale zaskakujące niewielkimi gabarytami. Obudowa laptopa ma wymiary 331 x 226,8 x 18,45 mm przy wadze na poziomie 1,31 kg. Pomimo ograniczonej przestrzeni, producentowi udało się zainstalować 14-calową matrycę WQHD IPS oraz wygodną klawiaturę z profilowanymi przyciskami i TrackPoint'em. Specyfikacja komputera jest dostępna w kilku wariantach. Do dyspozycji użytkowników oddano między innymi procesory Intel Core i7 8-generacji, pamięci RAM DDR4 2133 MHz o pojemności do 24 GB oraz szybkie dyski SSD PCIe o pojemności do 1 TB. Testowany przez nas model to sprzęt z procesorem Intel Core i5 oraz pamięcią RAM o pojemności 8 GB, zapewniający rozsądny stosunek ceny do jakości. Należycie rozplanowany zestaw złącz pozwolił na zainstalowanie gniazd ThunderBolt 3, USB-C, dwóch USB 3.0, wyjścia HDMI, wtyku słuchawkowego i pełnowymiarowego gniazda Ethernet. Ponadto laptop dysponuje wbudowanym czytnikiem kart SD oraz modemem łączności LTE-A.

Producent pozycjonuje model T480s jako urządzenie dla menadżerów IT. Dzięki temu na wyposażeniu znajduje się kilka udogodnień z zakresu bezpieczeństwa, wliczając w to osłonę kamery ThinkShutter oraz czytnik kart pamięci. Wielogodzinna praca w trasie jest możliwa dzięki baterii 57 Wh wytrzymującej do 15,6 godziny umiarkowanego użytkowania. Podsumowując - ThinkPad T480s to dość konserwatywna konstrukcja biznesowa o niewielkich rozmiarach i bardzo dobrej jakości wykonania.