Wideorecenzja Lenovo ThinkPad X1 Yoga - laptop dla przedsiębiorczych i kreatywnych

ThinkPad X1 Yoga doczekał się już trzeciej generacji. Laptop z oferty Lenovo to urządzenie dla wymagających użytkowników ceniących sobie możliwość nieskrępowanej pracy mobilnej.

Laptopy Lenovo ThinkPad słyną z wysokiej jakości wykonania, wytrzymałej konstrukcji oraz udogodnień skierowanych do przedstawicieli świata biznesu. Nieco inaczej pozycjonowana jest seria Yoga. Użytkownicy kojarzą ją przede wszystkim z mobilnymi urządzeniami o konwertowanej konstrukcji. Połączenie kluczowych cech obydwu linii produktowych przyniosło zaskakująco satysfakcjonujący efekt. Lenovo ThinkPad X1 Yoga to wytrzymały i elegancki laptop wyposażony dwupunktowe zawiasy i dotykowy ekran WQHD o przekątnej 14". Smukłe urządzenie o grubości zaledwie 17,05 mm i wadze 1,4 kg to doskonały kompan podróży dla kreatywnych profesjonalistów.

Laptop posiada biznesowe wyposażenie, będące znakiem rozpoznawczym nowych urządzeń serii ThinkPad. Odnajdziemy tu między innymi osłonę kamery ThinkShutter, czytnik linii papilarnych oraz obsługę technologii Fast Identity Online chroniącej dane przy użyciu trzech warstw zabezpieczeń. Specyfikacja laptopa obejmuje procesory Intel Core 8-generacji, pamięć operacyjną DDR3 2133 o pojemności do 16 GB oraz nowoczesne dyski SSD PCIe ze wsparciem szyfrowania w standardzie OPAL2. Listę udogodnień uzupełnia bateria litowo-jonowa 54 Wh z technologią RapidCharge, której naładowanie do 80% zajmuje zaledwie godzinę. Odpowiednie doznania dźwiękowe w chwili przerwy zapewnia wsparcie technologii Dolby Audio Premium.