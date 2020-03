Wideorozmowy, czyli jak nie stracić kontaktu z rodziną i znajomymi pozostając w domu

Z każdej strony docierają do nas komunikaty z prośbą o pozostanie w domach i rezygnacji ze spotkań publicznych. Jak utrzymać kontakt z innymi osobami pozostając w domowym zaciszu?

Spis treści

Oczywiście pierwsze co przychodzi nam do głowy to rozmowa telefoniczna, ale co kiedy to za mało? Tu z pomocą przychodzą nam wideorozmowy.

Do dyspozycji mamy ogromną liczbę programów i aplikacji dostępnych zarówno na komputery i tablety, jak również na telefony oferujące darmowe rozmowy wideo przez internet. Sytuacja na świecie wywołana przez COWID-19 czyli Koronawirus jest poważna, ale nie powinna wpływać na relacje z najbliższymi.

W dzisiejszych czasach praktycznie każdy posiada dostęp do internetu oraz urządzenie mobilne z wbudowana kamerką i mikrofonem (czytaj: smartfon lub tablet). Nic więc nie stoi na przeszkodzie by skorzystać z darmowej aplikacji w celu nawiązania połączenia wideo z dowolną osobą.

Poniżej przedstawiam kilka najpopularniejszych aplikacji umożliwiających wideorozmowy.

Messenger

Jednym z najbardziej popularnych komunikatorów jest messenger. Każdy kto ma założony profil na portalu społecznościowym Facebook, ma do niego dostęp. Z messenger'a możemy skorzystać na urządzeniach mobilnych, a także na komputerze. Dużym plusem jest to, że każda osoba którą mamy w znajomych na w/w portalu automatycznie jest dodawana do komunikatora, nie musimy zatem wyszukiwać osób po ID lub adresie e-mail jak to ma miejsce np. w Skype.

Pobierz Messenger na PC

Pobierz Messenger na telefon

Skype

Jeden z najstarszych komunikatorów umożliwiających prowadzenie wideo rozmowy - nie tylko z pojedynczą osobą, ale także z grupą ludzi czyli w ramach tak zwanej wideo-konferencji. Jest dostępny na platformy mobilne oraz stacjonarne z rożnymi systemami operacyjnymi. Ciekawą opcją jest tu możliwość wykonywania połączeń na telefony stacjonarne oraz komórkowe, jednakże to wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Pobierz Skype

WhatsApp

Bardzo popularny komunikator internetowy, który niestety nie oferuje nam funkcji pełnej telekonferencji. Aplikacja dostępna jest zarówno na telefony z Androidem jak i IOS oraz na Mac'a i komputery z Windowsem.

Pobierz WhatsApp

Google Duo

Google Duo jest bardzo prostą aplikacją stworzoną przez Google do wideo rozmów. Zamiarem projektantów było dostarczenie prostej aplikacji przeznaczonej do jednego celu. Brak dodatkowych opcji sprzyja korzystaniu przez osoby starsze, mało obeznane z technologią. Ciekawa funkcją jest "Knock-Knock" , która pokazuje dzwoniącego jeszcze przed odebraniem rozmowy.

Pobierz Google Duo na telefon