Widziałeś już ostrzeżenie o podejrzanych plikach na Google Drive?

Firma Google udostępniła aktualizację, która wprowadza nowy typ ostrzeżeń. Być może już go widziałeś.

Przedstawiciele firmy Google ogłosili aktualizację, która ma na celu znacząco zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Chodzi o funkcję, która została ogłoszona na Google Could Next 2021, a mianowicie baner ostrzegawczy użytkowników o podejrzanych plikach. Od teraz ma pojawiać się podczas otwierania Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji oraz Rysunków na Dysku Google. Są to dodatkowe środki bezpieczeństwa, które mają punktować możliwie obraźliwe treści.

Od teraz za każdym razem, gdy użytkownik będzie chciał otworzyć potencjalnie niebezpieczny plik, na górze strony wyświetli się żółty baner. Według oficjalnych informacji ma on chronić przed złośliwym oprogramowaniem ransomware i phishingiem. Na powiadomieniu widać napis:

Ten plik wygląda podejrzanie i może zostać wykorzystany do kradzieży danych osobowych.

Poza tym przedstawiciele firmy Google dodają, że funkcja będzie domyślnie włączona i nie ma możliwości jej personalizacji w ustawieniach. Aktualizacja ma być wdrażana stopniowo i będzie dostępna początkowo dla użytkowników Google Workspace, G Suite Basic i Business w ciągu najbliższych 15 dni.

