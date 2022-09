Widzieliśmy nowości marki Bosch, które zechcesz mieć w swoim domu

W ostatnich dniach poznaliśmy wiele nowości ze świata technologii. W Berlinie swoje innowacyjne pomysły zaprezentowała między innymi marka Bosch. Jesteście ciekawi, co zrobiło na nas największe wrażenie? Uchylimy rąbka tajemnicy.

Spis treści

W tym tygodniu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w targach IFA 2022, odbywających się w Berlinie. Jest to jeden z największych eventów technologicznych. Na tegorocznym kongresie podziwialiśmy nowości prezentowane przez największych producentów elektroniki na świecie. Wśród nich nie zabrakło oczywiście marki Bosch, która zachwyciła nas innowacjami. Postanowiliśmy pokazać wam najciekawsze urządzenia i gadżety, jakie widzieliśmy podczas tej prezentacji.

Smart Kitchen Dock – nowoczesny asystent kuchenny

Jeśli marzy ci się inteligentna kuchnia, w której gotowanie będzie wyłącznie przyjemnością, to Bosch ma już dla ciebie gotowe rozwiązanie. Firma zaprezentowała nowoczesnego asystenta inteligentnego.

Zobacz również:

Dzięki wykorzystaniu tego sprzętu zyskujemy dostęp do platformy Home Connect oraz usług od Alexy. Wystarczy połączyć Smart Kitchen Dock np. z tabletem, by móc odkrywać platformy pełne przepisów, jak np. Sallys Welt czy Simply Yummy, a także korzystać z aplikacji foodfittery, która pozwala na dostosowanie posiłków do preferencji oraz wymagań żywieniowych poszczególnych użytkowników.

Ale to, co przekonuje nas najbardziej, to obsługa, która nam kojarzy się wręcz z magią, niczym w świecie Harry’ego Pottera. Możemy bowiem przeglądać zawartość naszego urządzenia za pomocą gestów, a nawet rzucać zaklęcia – obsługa głosem działa tu równie sprawnie. Dzięki temu poznajemy kolejne kroki receptury bez ryzyka np. ubrudzenia sprzętu dłońmi oklejonymi ciastem. A jeśli chcemy umilić sobie czas spędzony przy kuchennym blacie, wystarczy kilka chwil, by asystent rozpoczął odtwarzanie naszej ulubionej muzyki.

FreshUp – najnowocześniejszy odświeżacz, jaki dotąd widzieliśmy

To bardzo sprytne urządzenie służy do natychmiastowego odświeżania ubrań i innych tekstyliów. Co istotne, jest naprawdę lekkie i pod względem rozmiaru nie różni się zanadto od smartfona. Śmiało może więc towarzyszyć nam nie tylko w domu, ale i w pracy, na uczelni czy w podróży. Nas przekonuje – taki gadżet warto mieć zawsze przy sobie, by w kilka chwil móc poczuć się świeżo i higienicznie nawet po całym dniu spędzonym „na mieście”.

Dzięki temu, że producent zastosował tu, znaną nam już np. z telewizorów, innowacyjną technologię plazmową, ten nowoczesny odświeżacz radzi sobie z różnymi nieprzyjemnymi zapachami i wirusami oraz bakteriami. Usuwa je z różnych typów tkanin, nawet tych z wyjątkowo delikatnym składem, jak naturalny jedwab, kaszmir, angora czy moher. Oczywiście, wszystko odbywa się bez konieczności stosowania dodatkowej chemii. I, co najlepsze, ubrania nie musimy nawet zdejmować!

Jak to właściwie działa? Gdy tylko przyciśniemy delikatnie urządzenie do powierzchni ubrania, cząsteczki plazmy zaczną płynąć wzdłuż włókien, rozbijając połączenia w prostych cząsteczkach, w tym zapachów. Producent zadeklarował, że w ten sposób możemy pozbyć się nawet 99,9% bakterii i wirusów bytujących na naszych ubraniach.

Unlimited 7 – odkurzacz, który sam dostosowuje swoje ustawienia

Podczas kongresu mieliśmy też okazję zobaczyć, jak działają nowe odkurzacze pionowe marki Bosch. W modelu Unlimited 7 zastosowano 3 tryby – Eco (oszczędzający energię), Turbo (maksymalna moc tam, gdzie jest najwięcej zabrudzeń), a także najciekawszy: tryb Auto. Ten ostatni jest tak interesujący, gdyż potrafi dostosować swoje ustawienia i sposób działania do sprzątanej powierzchni tak, by zachować balans pomiędzy czasem działania, a mocą odkurzania. Mogliśmy osobiście się o tym przekonać. Kolejnym atutem tego produktu jest zresztą akumulator, który odgrywa tu istotną rolę. Wystarcza on na aż 40 minut ciągłego odkurzania. Jeśli to jednak wciąż zbyt mało, można wymienić akumulator i sprzątać dalej.

Fot. Piotr Opulski/PCWorld

To, co szczególnie podoba się nam w tym modelu, to oczywiście elektroszczotka – dzięki napędowi działa skutecznie, a do tego jest podświetlona. Żadne drobinki kurzu nie umkną więc naszej uwadze. Odkurzacz ma też mocny silnik o prędkości 66 000 obrotów na minutę. To wszystko sprawia, że nowy model stanowi doskonałą propozycję do zadań specjalnych.

Zmywarka do zabudowy Serii 6, która łączy się z twoim smartfonem

Pozostając w temacie porządków, przyjrzeliśmy się też nowoczesnej zmywarce, którą pochwalił się producent. Podobnie, jak inne modele marki Bosch, to urządzenie ma elastyczne kosze z dużą ilością miejsca na naczynia oraz specjalną szufladę na sztućce. Zmywarka oferuje użytkownikowi aż siedem różnych programów zmywania i sześć opcji dodatkowych. Wśród nich znajdziemy m.in. funkcję Speed Perfect+.

Ta zmywarka ma szansę poradzić sobie nawet ze sprzątaniem po spotkaniu w większym gronie rodzinnym. Nie są jej straszne mocne zabrudzenia – ma bowiem specjalną strefę, w której wyjątkowo uporczywe fragmenty, pokryte np. zaschniętym jedzeniem, są intensywnie domywane.

Fot. Piotr Opulski/PCWorld

Ale tym, co szczególnie zwraca uwagę, jest oczywiście możliwość połączenia tego urządzenia z aplikacją Home Connect. Wówczas możemy liczyć np. na to, że zmywarka automatycznie określi program dla najbardziej efektywnego zmywania naczyń.

Podsumowując – ten rok przyniósł marce Bosch naprawdę sporo ciekawych pomysłów. Innowacyjne rozwiązania, które zastosowano w zaprezentowanych na kongresie urządzeniach, są godne XXI wieku. W świecie technologii robi się coraz bardziej „smart”, nic więc dziwnego, że producenci prześcigają się we wprowadzaniu na rynek nowinek i ciekawych udogodnień. Już teraz jesteśmy więc ciekawi, co zaprezentuje marka Bosch na targach IFA 2023.

Polecamy też: TOP 6 nowości rynkowych z działu małe AGD