Widzieliśmy świetne nowości na IFA 2022! Zapomnij o Galaxy Watchu 5, te nowe smartwatche mogą nieźle namieszać

Od 2 do 6 września odbywa się IFA 2022 - jedno z największych technologicznych wydarzeń na świecie. Byliśmy na konferencji Amazfit, która obfitowała w ciekawe nowości.

W tym tygodniu jesteśmy na IFA 2022 w Berlinie - jednych z największych na świecie targach technologii użytkowej. Od 2 do 6 września zobaczymy tutaj największe premiery i najciekawsze gadżety, porozstawiane po ponad 30 halach wystawowych. Swoje produkty zaprezentują giganci tacy jak Samsung, Panasonic, TCL, LG czy Huawei, a my postaramy się wybrać dla Was najciekawsze premiery!

Fot. Piotr Opulski / PCWorld.pl

Jedną z ciekawszych konferencji, która mieliśmy szansę obejrzeć, była prezentacja nowych produktów od Amazfit. Firma, która od lat specjalizuje się w smartwatchach i smartbandach, przyjechała na niemiecką wystawę z mocą premier oraz zapowiedzi, które mogliśmy zobaczyć i przetestować.

Fot. Piotr Opulski / PCWorld.pl

Poza znanymi już modelami, takimi jak Amazfit T-Rex 2 czy Amazfit Band 7, zobaczyliśmy też trzy nowe wersje inteligentnych zegarków, które już niedługo zagoszczą w sklepach, a swoimi funkcjami mogą zagrozić nawet największym gigantom branży. Są to Amazfit GTR 4, Amazfit GTS 4 oraz Amazfit GTS 4 Mini

Fot. Piotr Opulski / PCWorld.pl

Amazfit GTR 4 to smartwatch nawiązujący wyglądem do tradycyjnych zegarków z okrągłą tarczą. Wyposażony jest w 1,43" ekran AMOLED i możliwość śledzenia prawie 150 aktywności. Do tego dostajemy niesamowicie dokładny GPS, somy sensor odpowiedzialny za śledzenia naszego stanu zdrowia oraz ulepszony system operacyjny. Co więcej, zegarek może działać aż do 14 dni na jednym ładowaniu, dzięki czemu możemy nawet zaplanować sobie dłuższy urlop z dala od elektryczności i nie martwić się rozładowanie smartwatcha.

Fot. Amazfit

Z kolei Amazfit GTS 4 odchodzi od typowego wyglądu zegarków na rzecz bardziej prostokątnego smartwatcha. Taki design pozwala na umieszczenie w nim sporego, 1,75" ekranu AMOLED, który zdecydowanie pomoże w nawigacji i wygodnym użytkowaniu smartwatcha. ten model również oferuje nowości nawigacyjne, które znalazły się w GTR - nowy system GPS oraz nowe sensory odpowiedzialne za monitorowanie naszego zdrowia. Czujnik BioTracker PPG jest w stanie zebrać aż 33% więcej informacji od poprzedniej generacji, co sprawia, że odczyty są niesamowicie dokładne.

Fot. Amazfit

Jednak nie wszyscy mają ochotę na smartwatch z dużym ekranem - są też entuzjaści mniejszych, bardziej kompaktowych rozwiązań. Dla nich świetnym rozwiązaniem będzie nadchodzący Amazfit GTS 4 Mini - zmniejszona wersja zwykłego GTS-a. Dzięki 1,65" ekranowi dopasuje się on idealnie do mniejszych nadgarstków, jednak nie straci wiele z mocy i możliwości znanych z większych braci. Otrzymamy tutaj 120 różnych trybów treningowych, baterię wytrzymującą nawet do 15 dni, a także piękne, różnorodne kolory koperty.

Fot. Amazfit

Modele GTR 4 i GTS 4 różnią się swoim designem - jeden jest bardziej klasyczny, drugi stawia raczej na nowoczesność. Ze względu na to nie są to zegarki z innej półki cenowej - oba modele będą w Polsce kosztować 1199 zł. Zdecydowanie mniej zapłacimy za ich mniejszego brata - GTS Mini będzie kosztował jedynie 599 zł.

Fot. Piotr Opulski / PCWorld.pl

Warto też wspomnieć, że dwa większe zegarki będą miały swoją ekskluzywną premierę w Polsce i w Niemczech - przedsprzedaż rozpocznie się już dzisiaj. Dopiero po jakimś czasie trafią one na globalny rynek. Możemy więc jako pierwsi cieszyć się z tych świetnych zegarków. Z kolei GTS Mini już dziś zadebiutował w Niemczech, a na premierę w naszym kraju będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać.