Więcej Samsungów z procesorem Exynos? Już w przyszłym roku!

Wygląda na to, że w przyszłym roku zmniejszy się ilość smartfonów Samsung z chipami Snapdragon.

Wygląda na to, że Samsung coraz poważniej myśli o korzystaniu wyłącznie z własnych procesorów w większej liczbie produkowanych smartfonów. Obecnie na rynku możemy znaleźć smartfony koreańskiego producenta z procesorami trzech różnych marek: Qualcomm, MediaTek oraz Exynos. Te ostatnie są produkowane przez koreańskiego producenta.

I to właśnie z procesorów Exynos Samsung zamierza korzystać coraz częściej. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim średniaków i urządzeń budżetowych. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie smartfony od razu otrzymają właśnie te chipy. Najnowsze składaki - Galaxy Z Fold3 oraz Galaxy Z Flip3 - wciąż pracują z flagowym Snapdragonem 888 i spodziewamy się, że w przyszłym roku także otrzymają chipy Qualcomm.

Koreański portal ETNews informuje jednak, że proporcje w wykorzystaniu jednych i drugich mają ulec dość dużym zmianom. Obecnie około 80 procent urządzeń Samsunga posiada jednostki Qualcomm. Od przyszłego roku będzie to jedynie 40 do 50 procent. Oznacza to, że ponad połowa produkowanych przez koreańską firmę smartfonów będzie napędzana przez autorskie procesory. Samsung planuje w związku z tym podwoić produkcję chipów Exynos.

Dowiadujemy się też, że producent uporał się z największą bolączką swoich procesorów. Exynosy wspierające łączność 5G bardzo szybko osiągały wysokie temperatury, które w dłuższej perspektywie mogły okazać się uciążliwe dla użytkownika. Samsung rzekomo rozwiązał już ten problem i w przyszłym roku ma on zniknąć.

Tak jak wspomnieliśmy, największe zmiany czekają smartfony ze średniej i niskiej półki cenowej. Żaden z wyprodukowanych przez Samsunga smartfonów z tych segmentów nie posiadał do tej pory chipu Exynos. Mogliśmy znaleźć tam jednostki MediaTek oraz Qualcomm. Najwydajniejszy procesor dla tych kategorii urządzeń -Exynos 1080 - mogliśmy do tej pory znaleźć w smartfonach Vivo.

