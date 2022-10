Wiedziałem. Windows 11 22H2 już sprawia problemy [05.10.2022]

Jakoś tak wyszło, że często aktualizacje Windows psują system. Nie inaczej rzecz się ma z większą, czyli 22H2. Jakie problemy zgłaszają użytkownicy z całego świata?

Spis treści

Aktualizacja Windows 22H2 pojawiła się dokładnie dwa dni temu i już wiadomo, że nie przejdzie do historii jako najlepsza aktualizacja systemu Windows. Choć przynosi sporo pozytywnych zmian - o których piszę tutaj - okazała się jednak kolejnym sknoconym produktem. Użytkownicy już zgłaszają swoje zastrzeżenia, a podzielić je można na dwie grupy. Należysz do którejś?

Problemy z pobraniem Windows 11 22H2

Zacznijmy od samego początku, czyli pobrania oraz instalacji systemu. Zazwyczaj przebiega ona bez problemu, jednak niektórzy użytkownicy widzą zatrzymanie pobierania i błąd 0x8007001f. Doniesienia o tym znajdziemy m.in. w mediach społecznościowych. Nie ma znaczenia sprzęt ani też konfiguracja - występuje to na różnych maszynach. Błąd taki zazwyczaj oznacza problem ze sterownikiem lub oprogramowaniem, a konkretnie - uszkodzonymi plikami systemowymi. A Microsoft chwalił się wcześniej, że przy Windows 11 instalacje będą przebiegać szybko i sprawnie. LOL?

Zobacz również:

Co robić, gdy chcesz wprowadzić aktualizację, a występuje taka sytuacja? Oto możliwe rozwiązania problemu:

odczekaj ok. 3 godzin i spróbuj ponownie. Czasem to działa;

uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów i wskaż na problemy z Windows Update;

usuń pliki cache: znajdują się w C:\Windows\SoftwareDistribution . Skasuj wszystko, co znajduje się w tym folderze;

. Skasuj wszystko, co znajduje się w tym folderze; pobierz plik ISO z aktualizacją i zainstaluj go ręcznie.

Problemy z instalacją Windows 11 22H2

Jeśli udało się pobrać aktualizację, wcale nie oznacza to, ze bez problemu ją zainstalujesz. Wielu użytkowników informuje, że w trakcie tego procesu pojawia się błąd 0x800F0806 i instalacja zostaje przerwana. Tutaj rozwiązaniem może być ręczne pobranie aktualizacji ze strony Wykaz usługi Microsoft Update. Ma ona formę pliku .msu - po jego pobraniu kliknij na nim dwukrotnie, a po instalacji zresetuj system. Następnie sprawdź Windows Update/

Możesz także spróbować komendy z wiersza poleceń:

wpisz do systemowej wyszukiwarki Wiersz polecania ;

; uruchom go z wyników jako admin;

wpisz dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup ;

; zaczekaj, aż skończy się proces;

sprawdź Windows Update.

A co, jeśli żaden ze sposobów nie da rezultatu? Cóż - w takim przypadku po prostu odpuść sobie na razie aktualizację Windows 11 i zaczekaj, póki Microsoftu nie wypuści odpowiedniej łatki.

Windows 11 22H2 - problem z grami

AKTUALIZACJA 24.09.2022

Dzisiaj pojawia się kolejny problem - tym razem u osób, które bez problemów pobrały i zainstalowały 22H2. Posiadacze kart graficznych Nvidia doświadczają niestabilnej ilości klatek w grach oraz zauważają nagły spadek zużycia procesora podczas zabawy w różnych tytułach. Rekordowy to zmniejszenie zużycia CPU z 80% do zaledwie 5%. W efekcie obraz zacina się, a liczba fps skacze od 30 do 120! Taki właśnie przykład podaje np. użytkownik, który ma mocny sprzęt - Intel Core i7 12 700 K i GeForce 3080 Ti.

Ale to nie jedyny przykład. Raportów podobnych do powyższego jest tyle, że Nvidia umieściła na stronie specjalny formularz, w którym można zgłaszać błędy. No cóż - robi się coraz ciekawiej.

Fot.: Nvidia

AKTUALIZACJA 26.09.2022

Nvidia i Microsoft wykryły źródło problemu związanego z grami. Winowajcą okazuje się nowe narzędzie debugowania grafiki, które pojawiło wraz z 22H2. Dobra wiadomość - łatka jest już gotowa. Jeśli zatem używasz karty graficznej Nvidii, pobierz ją i zainstaluj od razu - znajduje się tutaj.

Co się tyczy problemów z pobraniem i instalacją, jak na razie nie ma żadnych nowości na ten temat.

AKTUALIZACJA 28.09.2022

Nvidia opublikowała dziś sterownik Game Ready 517.4, który całkowicie likwiduje problemy opisane w aktualizacji z 24 września. Ponadto poprawia on odtwarzanie materiałów wideo w przeglądarkach używających silnika Chromium, czyli m.in. Chrome i Edge.

AKTUALIZACJA 29.09.2022

Wydaje się, że dzień bez przykrej informacji to dzień stracony. Tak więc 29 września wyszło na jaw, że niektóre laptopy i desktopy ze zintegrowanym kartami dźwiękowymi korzystającymi z Intel Smart Sound Technology przestają działać po wprowadzeniu aktualizacji. Dotyczy to zwłaszcza maszyn z procesorami z rodziny Atom oraz przedstawicielami 11. generacji. System potrafi samoczynnie się zrestartować lub pojawia ekran "śmierci". Przyczyną problemu jest brak aktualnego sterownika SST - Microsoft przypomina, że najświeższe to 10.30.00.5714 oraz 10.29.00.5714. Dlatego został zmieniony mechanizm Windows Update - jeśli w systemie zostanie wykryty starszy sterownik, pobrania aktualizacji 22H2 nie będzie możliwe do czas jego zmiany.

AKTUALIZACJA 30.09.2022

Fot.: Mahrous Houses/Unsplash

Problemów ciąg dalszy. W poscie opublikowanym na stronie Windows 11 Health Dashboard Microsoft przyznaje, że po wprowadzeniu aktualizacji 22H2 niektóre drukarki sieciowe zniknęły użytkownikom z listy dostępnych. Dotyczy to modeli używających Microsoft IPP Class Driver oraz Universal Print Class Driver. Gdy doda się je do systemu znowu, nie można korzystać z niektórych ich funkcji. Rozwiązaniem tego problemu będzie automatyczna aktualizacja systemu, która w ciągu dwóch kolejnych dni zostanie rozesłana do wszystkich maszyn korzystających z Windows 11.

AKTUALIZACJA 05.10.2022

Fot.: H Tur/PC World

Jak się okazuje - na poprzednich problemach nie koniec. Wykryty w Windows 11 22H2 bug spowalnia kopiowanie plików aż o 40%. Dotyczy to pobierania plików z sieci przy wykorzystaniu protokołu Server Message Block (SMB). Jest jednak pewno pocieszenie - problem dotyczy wyłącznie największych plików, czyli takich, które mają powyżej 1 GB, takie zaś zazwyczaj pobieramy rzadko. Tak więc - kolejny raz Microsoft dał ciała, ale tym razem nie odczujemy tego jakoś dotkliwie.

Źródło: Windows Latest, Neowin, Microsoft