Wiedziałem. Windows 11 22H2 już sprawia problemy [07.10.2022]

Jakoś tak wyszło, że często aktualizacje Windows psują system. Nie inaczej rzecz się ma z większą, czyli 22H2. Jakie problemy zgłaszają użytkownicy z całego świata?

Aktualizacja Windows 22H2 pojawiła się dokładnie dwa dni temu i już wiadomo, że nie przejdzie do historii jako najlepsza aktualizacja systemu Windows. Choć przynosi sporo pozytywnych zmian - o których piszę tutaj - okazała się jednak kolejnym sknoconym produktem. Użytkownicy już zgłaszają swoje zastrzeżenia, a podzielić je można na dwie grupy. Należysz do którejś?

Problemy z pobraniem Windows 11 22H2

Zacznijmy od samego początku, czyli pobrania oraz instalacji systemu. Zazwyczaj przebiega ona bez problemu, jednak niektórzy użytkownicy widzą zatrzymanie pobierania i błąd 0x8007001f. Doniesienia o tym znajdziemy m.in. w mediach społecznościowych. Nie ma znaczenia sprzęt ani też konfiguracja - występuje to na różnych maszynach. Błąd taki zazwyczaj oznacza problem ze sterownikiem lub oprogramowaniem, a konkretnie - uszkodzonymi plikami systemowymi. A Microsoft chwalił się wcześniej, że przy Windows 11 instalacje będą przebiegać szybko i sprawnie. LOL?

Co robić, gdy chcesz wprowadzić aktualizację, a występuje taka sytuacja? Oto możliwe rozwiązania problemu:

odczekaj ok. 3 godzin i spróbuj ponownie. Czasem to działa;

uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów i wskaż na problemy z Windows Update;

usuń pliki cache: znajdują się w C:\Windows\SoftwareDistribution . Skasuj wszystko, co znajduje się w tym folderze;

. Skasuj wszystko, co znajduje się w tym folderze; pobierz plik ISO z aktualizacją i zainstaluj go ręcznie.

Problemy z instalacją Windows 11 22H2

Jeśli udało się pobrać aktualizację, wcale nie oznacza to, ze bez problemu ją zainstalujesz. Wielu użytkowników informuje, że w trakcie tego procesu pojawia się błąd 0x800F0806 i instalacja zostaje przerwana. Tutaj rozwiązaniem może być ręczne pobranie aktualizacji ze strony Wykaz usługi Microsoft Update. Ma ona formę pliku .msu - po jego pobraniu kliknij na nim dwukrotnie, a po instalacji zresetuj system. Następnie sprawdź Windows Update/

Możesz także spróbować komendy z wiersza poleceń:

wpisz do systemowej wyszukiwarki Wiersz polecania ;

; uruchom go z wyników jako admin;

wpisz dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup ;

; zaczekaj, aż skończy się proces;

sprawdź Windows Update.

A co, jeśli żaden ze sposobów nie da rezultatu? Cóż - w takim przypadku po prostu odpuść sobie na razie aktualizację Windows 11 i zaczekaj, póki Microsoftu nie wypuści odpowiedniej łatki.

Windows 11 22H2 - problem z grami

AKTUALIZACJA 24.09.2022

Dzisiaj pojawia się kolejny problem - tym razem u osób, które bez problemów pobrały i zainstalowały 22H2. Posiadacze kart graficznych Nvidia doświadczają niestabilnej ilości klatek w grach oraz zauważają nagły spadek zużycia procesora podczas zabawy w różnych tytułach. Rekordowy to zmniejszenie zużycia CPU z 80% do zaledwie 5%. W efekcie obraz zacina się, a liczba fps skacze od 30 do 120! Taki właśnie przykład podaje np. użytkownik, który ma mocny sprzęt - Intel Core i7 12 700 K i GeForce 3080 Ti.

Ale to nie jedyny przykład. Raportów podobnych do powyższego jest tyle, że Nvidia umieściła na stronie specjalny formularz, w którym można zgłaszać błędy. No cóż - robi się coraz ciekawiej.

Fot.: Nvidia

AKTUALIZACJA 26.09.2022

Nvidia i Microsoft wykryły źródło problemu związanego z grami. Winowajcą okazuje się nowe narzędzie debugowania grafiki, które pojawiło wraz z 22H2. Dobra wiadomość - łatka jest już gotowa. Jeśli zatem używasz karty graficznej Nvidii, pobierz ją i zainstaluj od razu - znajduje się tutaj.

Co się tyczy problemów z pobraniem i instalacją, jak na razie nie ma żadnych nowości na ten temat.

AKTUALIZACJA 28.09.2022

Nvidia opublikowała dziś sterownik Game Ready 517.4, który całkowicie likwiduje problemy opisane w aktualizacji z 24 września. Ponadto poprawia on odtwarzanie materiałów wideo w przeglądarkach używających silnika Chromium, czyli m.in. Chrome i Edge.

AKTUALIZACJA 29.09.2022

Wydaje się, że dzień bez przykrej informacji to dzień stracony. Tak więc 29 września wyszło na jaw, że niektóre laptopy i desktopy ze zintegrowanym kartami dźwiękowymi korzystającymi z Intel Smart Sound Technology przestają działać po wprowadzeniu aktualizacji. Dotyczy to zwłaszcza maszyn z procesorami z rodziny Atom oraz przedstawicielami 11. generacji. System potrafi samoczynnie się zrestartować lub pojawia ekran "śmierci". Przyczyną problemu jest brak aktualnego sterownika SST - Microsoft przypomina, że najświeższe to 10.30.00.5714 oraz 10.29.00.5714. Dlatego został zmieniony mechanizm Windows Update - jeśli w systemie zostanie wykryty starszy sterownik, pobrania aktualizacji 22H2 nie będzie możliwe do czas jego zmiany.

AKTUALIZACJA 30.09.2022

Fot.: Mahrous Houses/Unsplash

Problemów ciąg dalszy. W poscie opublikowanym na stronie Windows 11 Health Dashboard Microsoft przyznaje, że po wprowadzeniu aktualizacji 22H2 niektóre drukarki sieciowe zniknęły użytkownikom z listy dostępnych. Dotyczy to modeli używających Microsoft IPP Class Driver oraz Universal Print Class Driver. Gdy doda się je do systemu znowu, nie można korzystać z niektórych ich funkcji. Rozwiązaniem tego problemu będzie automatyczna aktualizacja systemu, która w ciągu dwóch kolejnych dni zostanie rozesłana do wszystkich maszyn korzystających z Windows 11.

AKTUALIZACJA 05.10.2022

Fot.: H Tur/PC World

Jak się okazuje - na poprzednich problemach nie koniec. Wykryty w Windows 11 22H2 bug spowalnia kopiowanie plików aż o 40%. Dotyczy to pobierania plików z sieci przy wykorzystaniu protokołu Server Message Block (SMB). Jest jednak pewno pocieszenie - problem dotyczy wyłącznie największych plików, czyli takich, które mają powyżej 1 GB, takie zaś zazwyczaj pobieramy rzadko. Tak więc - kolejny raz Microsoft dał ciała, ale tym razem nie odczujemy tego jakoś dotkliwie.

AKTUALIZACJA 06.10.2022

Dzisiaj na stronie Microsoftu "Health dashboard", gdzie pokazywane są problemy, pojawiła się informacja pod tytułem "Provisioning packages might not work as expected". To bardzo ważne dla adminów IT lub osób zajmujących się zarządzaniem komputerami w firmie/organizacji. Zacznę najpierw od wyjaśnienia, co to są te "provisioning packages". W tłumaczeniu mamy tu dosłownie "pakiety aprowizacji". W terminologii Windows oznacza to kontenery, w których zapisane są indywidualne ustawienia wszystkich maszyn pod kontrolą. Mają one format .ppkg. Używa się ich np. do wprowadzenia ujednoliconych ustawień wszystkich maszynw firmie.

Jak podaje producent, używanie ich po aktualizacji 22H2 może sprawiać nieprzyjemne niespodzianki - konfiguracja może być jedynie częściowa, a komputer niespodziewanie restartować. Małym pocieszeniem jest to, że problem nie dotyczy urządzeń korzystających z Windows Autopilot. Microsoft prowadzi analizę problemu i zapewne podejmie kroki nad jej naprawą. Czyli - nihili novi, niestety.

AKTUALIZACJA 07.10.2022

Niespodzianka - to jeszcze nie koniec problemów. Kolejny wykryty problem to funkcja Pulpitu Zdalnego. A mianowicie - po wprowadzeniu aktualizacji nie jest możliwe połączenie się z nim, co w przypadku tysięcy pracowników zdalnych stanowi spory problem. A gdy w końcu się to uda, połączenie może zostać przerwane w dowolnym momencie lub też zostać zawieszone na losowy czas. Co na to Microsoft? Ano jak zawsze - bada sprawę i doradza osobom, które korzystają z pulpitu zdalnego do pracy lub edukacji, aby odinstalowały aktualizację. Jak to zrobić? Wyjaśniamy tutaj.

