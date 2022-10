Wiedźmin 1 Remake - kiedy premiera? Co wiemy o projekcie Canis Majoris

Pierwszy Wiedźmin zadebiutował na komputerach osobistych 15 lat temu i była to gra, która zapoczątkowała serię sukcesów rodzimego CD Projekt RED. Teraz, 15 lat po premierze twórcy ogłosili, że trwają prace nad odświeżoną wersją tego klasyka, który powstaje na silniku Unreal Engine 5. W proces twórczy zaangażowane jest studio Fool’s Theory, w którego skład wchodzą ludzie, którzy pracowali przy pierwowzorze. CD Projekt RED będzie sprawował nadzór kreatywny.

Niestety na to pytanie nie jesteśmy aktualnie w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Adam Badowski, szefa studia CD PROJEKT RED powiedział wprost, że "to dopiero początek tego projektu, ale wierzę, że warto będzie czekać". Musimy uzbroić się w cierpliwość. Na szczęście, na horyzoncie majaczy next-genowa wersja Wiedźmin 3: Dziki Gon.

We're thrilled to reveal that, together with @Fools_Theory, we're working on remaking The Witcher using Unreal Engine 5 (codename: Canis Majoris)!



We want to do this right, so please be patient — it's gonna be a while until we can share more details.

⚔️ https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP