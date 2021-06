Wiedźmin 2 od Netflix. Wiemy, kiedy pojawi się pierwszy zwiastun

Netflix zapowiedział ostatnio, że w piątek, 11 czerwca, w ramach Geeked Week, odbędzie się specjalne wydarzenie, podczas którego otrzymamy wiele nowych informacji na temat filmów oraz seriali inspirowanych grami wideo. Wtedy też poznamy szczegóły dotyczące drugiego sezonu Wiedźmina, który jest jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji od giganta streamingu.

W ostatnich dniach dostaliśmy sporą dawkę informacji na temat nowych tytułów, które otrzymamy w najbliższym czasie. Mowa tu m.in. o inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami filmie "Ice Road" z Liamem Nessonem w roli głównej, drugim sezonie serialu Lupin, czy kolejnej odsłonie Armii Umarłych.

