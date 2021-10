Wiedźmin 2 sezon - twórczyni ogłasza koniec etapu postprodukcji

Dziś na swoim oficjalnym profilu na Twitterze, Lauren Schmidt Hissrich opublikowała posta, w którym informuje o końcu etapu postprodukcji 2 sezonu serialu "Wiedźmin". Jak sama opisuje, te dni były dla niej wyjątkowo wyczerpujące. Pomimo wszystko można odczytać z posta, że jest z siebie dumna, bo robi coś dobrze.

This is the last week of post production for S2. Days that don’t end until long after dark. Bags under eyes. Shirt, I don’t even know what’s happening there. This is exhaustion. Tears. The end.



And yet, this is still standing. Getting it done. And doing it well. I got this. ????????♥️ pic.twitter.com/U9ii5UJ1PP