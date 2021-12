Wiedźmin 3: Dziki Gon 6 lat po premierze doczekał się nowego zwiastuna

CD Projekt RED nie zapomina o grze, która przyniosła studiu największy sukces i chce zachęcić nowych graczy to zapoznania się z historią.

Premiera drugiego sezonu Wiedźmina niewątpliwie wpłynęła na wzrost zainteresowania największym polskim hitem wśród gier, czyli Wiedźminem 3: Dziki Gon. CD Projekt RED postanowił dołożyć do tego swoją cegiełkę i przygotował specjalny zwiastun, który ma zachęcić nie tylko nowych graczy to poznania przygód Geralta, ale także do powrotu do gry osób, które miały już styczność z produkcją.

Hungry for more Witcher stories?



Check out The Witcher 3: Wild Hunt! On sale now on selected platforms: https://t.co/T2Rd9ccaJ4 pic.twitter.com/O7YSxscWtF — The Witcher (@witchergame) December 22, 2021

Podobnie jak w przypadku pierwszego sezonu, po premierze serialu Netflixa zainteresowanie wirtualnym Wiedźminem mocno wzrosło. W tej chwili Dziki Gon znajduje się na 8 miejscu światowych bestsellerów na Steam.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z trzecią częścią Wiedźmina od CD Projekt RED to aktualnie grę można kupić w świetnych cenach. W sklepie PS Store Edycja Gry Roku, czyli zawierająca dodatki fabularne jest wyceniona na 39,80 zł. Pecetowcy mogą nabyć tę wersję za 29,99 zł w serwisie GOG.com.

