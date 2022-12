Wiedźmin 3: Dziki Gon Next-Gen - 5 kluczowych zmian i nowości. Wszystko, co musisz wiedzieć o aktualizacji

Już jutro miliony graczy powrócą do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, a to za sprawą ogromnej aktualizacji, która zmierza m.in. na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X. Sprawdźcie, co dokładnie przygotowało dla nas studio CD Projekt RED.

Wiedźmin 3: Dziki Gon to jedna z najważniejszych gier ostatnich lat, ba możliwe, że to nawet jedna z najważniejszych produkcji w historii branży. Tytuł ten na wielu poziomach ociera się o doskonałość. Nic zatem dziwnego, że nawet po 7 latach od premiery wciąż wzbudza on ogromne emocje i przyciąga do siebie miliony graczy. Teraz zyskaliśmy kolejny powód na powrót (bądź świeży start) do świata Wiedźmina. Już jutro – 14 grudnia, swoją premierę będzie mieć ogromna aktualizacja, która w znaczący sposób poprawi wygląd nieco już podstarzałego Wiedźmina. To jednak nie wszystko, bo poprawek, zmian, usprawnień i nowości jest całe mnóstwo.

Wiedźmin 3: Dziki Gon Next-Gen nadchodzi

Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzymaj jutro aktualizację do wersji 4.0, nazywaną również „Next-Gen”. Najwięcej zyskają posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X, ale również właściciele PC-tów i starszych konsol nie będą mogli narzekać. Szczególnie że CD Projekt RED wszystko to oferuje nam za darmo. Czapki z głów dla polskiego dewelopera, który oferuje coś takiego w momencie, gdy inni wielcy producenci i wydawcy często każą sobie za to płacić równowartość nowego, premierowego wydania (tak na ciebie patrzę Rockstar Games).

Jeśli zastanawiacie się, co takiego szczególnego jest w aktualizacji Next-Gen do Wiedźmin 3: Dziki Gon, to przedstawiamy wam 5 kluczowych zmian i nowości, które wprowadzi aktualizacja.

Nowy, lepszy, ładniejszy Wiedźmin 3

Oczywiście główna zmiana dotyczy wyglądu gry. Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzyma szereg poprawek, które w znaczący sposób wpłyną na to, jak gra prezentuje się na nowych konsolach i PC.

Na co dokładnie możemy liczyć? Przede wszystkim na:

Oświetlenie globalne z ray tracingiem i okluzję otoczenia.

Przeskalowane tekstury różnych postaci do 4K – w tym Geralta, Yennefer, Triss, Ciri, Eredina i innych.

– w tym Geralta, Yennefer, Triss, Ciri, Eredina i innych. Wszystkie główne postacie, w tym Geralt, rzucają teraz cienie w wysokiej rozdzielczości nawet poza przerywnikami filmowymi. Ponadto naprawiono problem z przycinaniem włosów przez zbroję oraz kilka innych problemów związanych z przycinaniem zbroi.

Zaktualizowane tekstury nieba.

Poprawiona roślinność i woda.

Ulepszone wybrane modele.

Ustawienia graficzne „ULTRA+” na PC

Dwa tryby obrazu dla konsol nowej generacji - Tryb Ray Tracing i wydajności. Pierwszy z nich zapewnia globalne oświetlenie z ray tracingiem i okluzję otoczenia z dynamicznym skalowaniem rozdzielczości dążąc do 30 FPS na PlayStation 5 i Xbox Series X. Tryb wydajność gwarantuje z kolei rozgrywkę w 60 FPS-ach z dynamicznym skalowaniem rozdzielczości na PlayStation 5 i Xbox Series X. Tryb Ray Tracing — Zapewnia globalne oświetlenie z ray tracingiem i okluzję otoczenia z dynamicznym skalowaniem rozdzielczości dążąc do 30 FPS na PlayStation 5 i Xbox Series X. Tryb wydajności — Zapewnia płynniejszą rozgrywkę, dążąc do 60 FPS z dynamicznym skalowaniem rozdzielczości na PS5 i Xbox Series X.

Wiedźmin bardziej funkcjonalny

Aktualizacja 4.0 do Wiedźmin 3: Dziki Gon to jednak nie tylko ulepszenia wizualne. Do gry trafi sporo nowych funkcji, które w znaczący sposób uprzyjemnią nam rozgrywkę.

Największą nowością wydaje się nowy tryb kamery, który sprawia, że jesteśmy bliżej akcji. Na wzór Gears of War czy God of War: Ragnarok. Dodatkowo możemy również liczyć na:

Tryb fotograficzny.

Funkcję międzyplatformowych postępów. Zapisy automatycznie zostaną przesłane do chmury, dzięki czemu można swobodnie przeskakiwać pomiędzy różnymi platformami.

Opcję szybkiego rzucania znaków. Pozwala zmieniać znaki oraz rzucać je bez konieczności otwierania menu kołowego.

Nowy domyślny filtr mapy.

Implementację moda Full Combat Rebalance 3 autorstwa Flash_in_the_flesh, który zawiera zmiany w balansie, a także poprawki związane z rozgrywką. Warto jednak podkreślić, że deweloperzy z CD Projekt RED nieco go zmodyfikowali.

Pełne wsparcie dla kontrolera DualSense (tylko na PS5), czyli technologia haptyczna i adaptacyjne Triggery.

Nowe zadania, bronie, pancerze i wiele więcej

CD Projekt RED przygotowało też coś dla najwierniejszych fanów uniwersum. Jeśli nawet „scalakowaliście” już Wiedźmina 3, to warto będzie wrócić do gry. Czeka na nas m.in.: nowe zadanie w Velen „W cieniu Wiecznego Ognia”. Po jego wykonaniu czekają na nas nagrody inspirowane serialem Wiedźmin on Netflixa. Oprócz tego możemy liczyć na:

Alternatywny wygląd Jaskra inspirowany serialem Wiedźmin Netflixa.

Alternatywny wygląd nilfgaardzkiej zbroi inspirowany serialem Wiedźmin.

Nowe zbroje i bronie (nie tylko inspirowane serialem Netflixa).

Poprawki i ulepszenia

Choć od premiery Wiedźmina 3 minęło już kilka lat, to niestety niektóre błędy i problemy nie zostały nigdy naprawione, aż dotąd. Aktualizacja Next-Gen to również mnóstwo mniejszych i większych poprawek. Deweloperzy wreszcie uporali się ze wszystkim błędami w takich zadaniach jak:

Rynsztunek Szkoły Wilka

Z dalekiego Ofiru

Złe wieści

Jak zachodni wiatr

Echa przeszłości

Awantura o wino

Wydanie ostateczne 2.0

Wiedźmin 3: Dziki Gon Next Gen możemy, a nawet powinniśmy traktować jako wydanie ostateczne (2.0) jednej z najlepszych gier w historii. Wydaje mi się, że CD Projekt RED nie mogło lepiej zamknąć rozdziału pod tytułem Wiedźmin 3. Tej grze się to po prostu należało. Choć od premiery minęło już 7 lat i niektórzy gracze ukończyli grę kilkukrotnie, to jestem niemal pewien, że zrobią to ponownie.