Wiedźmin 3: Dziki Gon - jak zacząć? 11 porad na dobry start

Wiedźmin 3: Dziki Gon to niezwykle złożona gra. Możemy w niej zwiedzać ogromny otwarty świat i wykonywać dziesiątki zadań. Osoby, dla których to pierwsze spotkanie z Geraltem, lub miały dłuższą przerwę, mogą z początku poczuć się zagubione. Przygotowaliśmy zbiór 11 porad, które pomogą Ci stać się lepszym wiedźminem.

Wiedźmin 3: Dziki Gon, dzięki nowej aktualizacji przeżywa kolejną młodość. Dla wielu jednak będzie to pierwsze spotkanie z polską grą, lub powrót do niej po wielu latach. Tytuł ten stawia przed nami coraz większe wyzwania. Gry z gatunku cRPG wymagają nie tylko umiejętnego eksplorowania otoczenia, ale też planowania tego, w jakim kierunku rozwinąć postać i jaki ekwipunek dobierze gracz. Przygotowaliśmy 11 porad na dobry start, które pomogą w pełni zanurzyć się w ten niesamowity świat.

Wybierz odpowiedni poziom trudności

Wiedźmin 3: Dziki Gon (fot. PCWorld.pl)

Wiedźmin 3: Dziki Gon oferuje graczom kilka różnych poziomów trudności. Najprostszy z nich pozwala cieszyć się historią, a walka chociaż nadal wymagająca, nie zmusza do stosowania wymyślnej taktyki. Dla kontrastu na najwyższym poziomie trudności każda walka będzie wyzwaniem i będzie wymagała nie tylko dbania o jakość ekwipunku, ale także odpowiedniego planowania oraz korzystania z mikstur alchemicznych, odwarów, olejów, znaków i petard. Jeśli rozgrywka okaże się zbyt trudna, poziom trudności można zmienić w dowolnej chwili - nawet podczas walki.

Gracze mogą też zmodyfikować wyświetlanie poszczególnych elementów interfejsu. To może zarówno ułatwić, jak i utrudnić wykonywanie zadań. Osoby, którym sprawia problemy odnajdywanie wskazówek podczas używania wiedźmińskich zmysłów, mogą w opcjach znaleźć ustawienie pozwalające na wyświetlanie ich na minimapie. To ułatwi i przyspieszy podążanie za śladami potworów, zapachami unoszącymi się w powietrzu itp. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wyłączyć to ustawienie jeśli tylko gracz się rozmyśli. W nowej aktualizacji możemy także skorzystać z aktywnego wyłączania minimapy i innych elementów widocznych na ekranie.

Rozsądnie zarządzaj ekwipunkiem wiedźmina

Wiedźmin 3: Dziki Gon (fot. PCWorld.pl)

Jednym z naszych zadań w Wiedźminie jest zbieranie ekwipunku. Jeśli chcemy zdobyć odpowiednią ilość pieniędzy, mieć pełen zapas składników do tworzenia mikstur i móc kupić u rzemieślników najwyższej jakości pancerz, warto zbierać jak największą liczbę przedmiotów w grze. Dotyczy to zarówno skarbów, wyposażenia zostawionego przez wrogów, części ciał potworów oraz rosnących na polach, bagnach i w lasach roślin. Warto pamiętać także o prostych przedmiotach z domów bohaterów niezależnych. Gra nie karze za kradzież, o ile Geralt nie zostanie przyłapany na tym procederze przez strażnika. Mieszkańcy nie zwracają uwagi na buszowanie w ich prywatnych skrytkach na ich oczach.

Użycie wiedźmińskich zmysłów podświetla wszystkie miejsca w okolicy, gdzie można zebrać przedmioty. W niemal każdym pomieszczeniu są szafki i kufry, z których można wyciągnąć kolejne dobra. Każde z nich można sprzedać lub rozłożyć u rzemieślnika na składniki, które przydadzą się do zbudowania lepszego wyposażenia. Warto zbierać wszystko i nie sprzedawać lekkich przedmiotów, które mogą się przydać w przyszłości. Trzeba jednak pamiętać, że nie da się przedmiotów chomikować w nieskończoność. Można za to zakupić lub wygrać w wyścigach juki dla konia, które pozwolą trzymać w ekwipunku znacznie więcej przedmiotów.

Zbierz wiedźmiński zestaw ekwipunku

Wiedźmin 3: Dziki Gon (fot. PCWorld.pl)

W Wiedźminie 3: Dziki Gon można znaleźć znacznie więcej wyposażenia, niż w poprzednich częściach trylogii. Oprócz standardowych przedmiotów możemy zebrać dziesiątki unikalnych mieczy srebrnych, mieczy stalowych i kusz z wykorzystaniem których Geralt może walczyć z ludźmi i potworami. Tyczy się to także zbroi, rękawic, butów i spodni, które nasz bohater może na siebie założyć. Można wybierać ekwipunek lekki, wzmocniony i ciężki. Warto ten wybór zgrać z odpowiednią umiejętnością w celu uzyskania najlepszego bonusu.

Oprócz tego gracz może wykonać zadania polegające na odnalezieniu schematów ekwipunku wiedźmińskiego ze szkoły kota, gryfa, niedźwiedzia itp. Warto skompletować taki zestaw. Jego poszczególne elementy mają bardzo dobre statystyki. Wymaga to jednak bardzo dużo czasu. Najpierw trzeba znaleźć odpowiednie schematy, potem składniki, a na koniec rzemieślników, którzy będą w stanie wykonać zamówienie. Niestety, gra nie przewiduje dodatkowych bonusów za skompletowanie całego zestawu. Jednak satysfakcja z posiadania całości gwarantowana.

Rozwijaj postać Geralta z głową

Wiedźmin 3: Dziki Gon (fot. PCWorld.pl)

Warto też na samym początku gry zaplanować rozwój postaci. Możliwych do wykupienia umiejętności jest mnóstwo. Ich łączny koszt znacznie przewyższa ilość punktów doświadczenia, jakie gracz może zdobyć (przynajmniej w trakcie jednej rozgrywki). Jednocześnie można korzystać też tylko z kilku z nich, a połączenie umiejętności i mutagenu w danym kolorze daje dodatkowe bonusy. Warto wybrać jedną umiejętność dającą bonusy od noszenia konkretnego typu ekwipunku i niezależnie od wybranej taktyki rozwinąć umiejętność znaku Aksji dającą dodatkowe opcje dialogowe.

Na szczęście nawet jeśli gracz z początku rozdysponuje nierozważnie punkty, to na późniejszym etapie gry można zakupić przedmiot o nazwie Eliksir Oczyszczenia. Pozwoli on zresetować rozwój postaci. Można z tego rozwiązania skorzystać po to, by w całości zmienić taktykę nawet pod sam koniec gry i przeobrazić się w kilku minut z Wiedźmina bazującego na znakach i lekkim pancerzu w zabijakę korzystającego z mikstur i ciężkiej zbroi.

Odnajduj miejsca mocy w Wiedźminie 3

Wiedźmin 3: Dziki Gon (fot. PCWorld.pl)

Rozwój postaci to bardzo ważna część gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Wraz z każdym zdobytym poziomem otrzymujemy jednak tylko punkt umiejętności. Jest na szczęście jednak inny sposób, w jaki można zwiększyć możliwości bojowe Geralta. W tym celu należy znaleźć na mapie tzw. miejsca mocy.

Po dotarciu do nich po raz pierwszy, Geralt otrzyma bonus w postaci jednego punktu umiejętności. Warto zapamiętać lokalizację miejsc mocy, bo każdorazowo po ich odwiedzeniu i wykorzystaniu dostaje się dodatkowy czasowy bonus zwiększający na pół godziny moc znaku przypisanego do danego monumentu.

Wykonuj jak najwięcej zadań w grze

Wiedźmin 3: Dziki Gon (fot. PCWorld.pl)

Gdy na mapie pojawi się wskaźnik tablicy ogłoszeń, to warto do niej podejść i przyjąć dostępne zlecenia. Dobrą paktyką jest także interesowanie się każdym żółtym wykrzyknikiem na mapie, bo to pozwoli rozpocząć nowe zadanie. Zwykle nie ma konieczności wykonywania go od razu i można wrócić do rozpoczętej misji w późniejszym czasie. Nie warto też porywać się na zadania, przy których widnieje podświetlony na czerwono sugerowany poziom postaci, bo spotkani wrogowie mogą okazać się zbyt trudni do pokonania. Przynajmniej na aktualnym poziomie rozwoju naszego bohatera.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że wykonanie niektórych istotnych fabularnie zadań i podjęcie niektórych wyborów może uniemożliwić wykonanie innych zadań. Dla przykładu jeśli jedna z postaci zginie podczas rozwijania się historii z głównego wątku, to nie będzie można zagrać z nią w karty i wygrać unikalnej karty. Lista zadań w Wiedźminie 3: Dziki Gon zaproponuje wtedy włamanie się do pokoju zmarłej postaci, by ukraść należącą do niej unikalną kartę. Warto wykonać większość zadań z prologu gry w lokacji Biały Sad, bo po opuszczeniu tego miejsca do wielu z nich nie będzie można wrócić.

Graj w Gwinta, kiedy będziesz miał okazję

Wiedźmin 3: Dziki Gon (fot. PCWorld.pl)

Jedno z zadań, które będzie towarzyszyć graczom przez znaczącą część gry, polega na skompletowaniu zestawu kart do Gwinta. Oprócz zadań pobocznych, odsyłających gracza do wyposażonych w coraz lepsze karty zawodników, można prowadzić pojedynki z handlarzami. Warto grać z każdym z nich przy pierwszej nadarzającej się okazji, bo po zakończeniu głównego wątku odszukanie wszystkich przeoczonych zawodników będzie żmudne, albo wręcz niemożliwe. Pospolite karty do Gwinta można odkupić też od wybranych karczmarzy.

Sama gra w Gwinta zastąpiła rozgrywki w kości znane z poprzednich części serii i opanowanie zasad nie jest trudne. Z początku jednak nawet najsłabsi karczmarze będą stanowili spore wyzwanie. Im więcej kart specjalnych zbierze gracz, tym rozgrywki w Gwinta staną się mniej przewidywalne i bardziej wciągające. Oprócz gry w karty, Geralta może wykonywać też inne aktywności poboczne niezwiązane z głównym wątkiem. Tytułowy wiedźmin może zmierzyć się z mistrzami bokserskimi z różnych regionów świata gry oraz brać udział w coraz trudniejszych wyścigach konnych.

Zbieraj i kupuj książki oraz zwoje

Wiedźmin 3: Dziki Gon (fot. PCWorld.pl)

Geralt na swojej drodze może spotkać mnóstwo lokalizacji z ukrytymi skarbami oraz handlarzy ze specjalnymi przedmiotami, których nie da się kupić nigdzie indziej. Warto zbierać i - co istotne - czytać z poziomu menu ekwipunku wszystkie książki i zwoje, jakie wpadną nam w ręce. Receptury alchemiczne i schematy rzemieślnicze aktywowane są od razu, ale dopiero przeczytanie mapy, księgi lub listu pozwoli na oznaczenie lokalizacji zadania na mapie.

Niektóre księgi dodają wpisy do bestiariusza. Warto do niego zaglądać, ponieważ znajdują się tam informacje na temat słabych stron potworów, z którymi prędzej czy później przyjdzie się zmierzyć wiedźminowi. Przeciwnicy bywają wyjątkowo podatni na określone znaki lub petardy. Takie wskazówki będą nieocenione dla graczy, którzy planują przejść Wiedźmina na najwyższym poziomie trudności, ale każdy może z nich skorzystać by mieć większe szanse w nadchodzącym starciu.

Wiedźmin 3: Dziki Gon - nie spiesz się

Wiedźmin 3: Dziki Gon (fot. PCWorld.pl)

Wiedźmin 3: Dziki Gon to gra na długie godziny. Z doświadczenia wiemy, że to przygoda nawet na kilkadziesiąt, czy grubo ponad 100 godzin. Wszystko w zależności od tempa gracza i tego, które z zadań pobocznych zdecyduje się wykonać. Nie warto się jednak spieszyć. Gra wygląda świetnie i aż prosi się o to, by podziwiać widoki i odkryć ukryte easter-eggi, które można bardzo łatwo przegapić nie rozglądając się po otoczeniu.

W grze jest duża dowolność w podróżowaniu po lokacjach i to gracz decyduje, czy woli biegać na oślep tam, gdzie rzuci do fabuła, czy metodycznie odwiedzać najbliższe lokacje oznaczone znakiem zapytania na mapie. Warto jednak po przejściu prologu wykonać kilka zadań w Velen, Novigradzie i na wyspach Skellige, a potem zacząć samodzielnie zwiedzać mapę w poszukiwaniu skarbów i zadań.

Świat Wiedźmina 3 czeka na gracza

Wiedźmin 3: Dziki Gon (fot. CD Projekt RED)

Chociaż fabuła gry sugeruje, że Geralt nie ma zbyt wiele czasu na uratowanie Ciri i powinien się zająć tym w pierwszej kolejności, to porzucenie głównego wątku i zajęcie się aktywnościami pobocznymi nie ma wpływu na historię. Wręcz przeciwnie, najważniejsze z zadań głównych blokują dostęp do niektórych zadań pobocznych. Niekiedy jednak opuszczenie danej lokacji powoduje, że aktualnie wykonywane zadanie kończy się niepowodzeniem.

Wiedźmin może swobodnie podróżować od lokacji do lokacji, ale trzeba pamiętać o tym, że gra bardzo rzadko zapisuje stan gry podczas zwiedzania kolejnych ruin, wsi i jaskiń. W ustawieniach możemy określić częstotliwość autozapisu. Domyślnie jest to 10 minut. Podróżując po świecie Wiedźmina, zwłaszcza na samym początku gry, bardzo łatwo trafić na niemożliwego do pokonania potwora, który zabije Geralta kilkoma ciosami. Warto wyrobić sobie nawyk samodzielnego zapisywania gry, aby nie stracić postępów trafiając na silniejszą bestię lub spadając z klifu. Chyba, że jesteście weteranami serii Dark Souls, to już inna historia.

Zagraj jeszcze raz w Wiedźmina 3

Wiedźmin 3: Dziki Gon (fot. PCWorld.pl)

Po zakończeniu głównego wątku można powrócić do świata gry Wiedźmin 3: Dziki Gon i kontynuować rozwiązywanie zadań pobocznych i dalej zbierać schematy ekwipunku wiedźmińskiego. Warto jednak przemyśleć, czy nie rozpocząć gry od nowa dzięki opcji Nowa Gra +. Gra od CD Projekt RED ma kilkadziesiąt różnych zakończeń - nazywanych przez twórców stanami świata - i to od decyzji gracza podejmowanych przez całą trylogię zależy, które zakończenie otrzyma.

Bardzo ciekawym doświadczeniem jest ponowne zagranie w Wiedźmina 3. Po przejściu prologu, przed którego ukończeniem warto odwiedzić wszystkie lokacje na mapie, można wygenerować zupełnie inne wybory podjęte w poprzedniej części. Podczas rozgrywki można też zupełnie inaczej podejść do wykonania zadań i uzyskać zupełnie inne zakończenie. Dobrym pomysłem jest zapisanie stanu zapisu na chwilę przed rozmową z Vesemirem, po której opuszcza się Biały Sad.