Wiedźmin 3: Dziki Gon obchodzi 5 urodziny, gry z serii w znakomitej cenie na GOG-u

Czy wiecie, że dzisiaj mija dokładnie 5 lat, odkąd po raz pierwszy mogliśmy zanurzyć się w niezwykłą przygodę trzeciej części przygód Geralta w Wiedźmin 3: Dziki Gon? Z okazji okrągłej rocznicy, na fanów serii czeka wiele niespodzianek.

Z perspektywy czasu, śmiało możemy stwierdzić, że Wiedźmin 3: Dziki Gon wprowadził studio CD Projekt RED do pierwszej ligi wśród globalnych deweloperów gier. Produkcja polskiego studia uchodzi za jedną z najwybitniejszych, jakie pojawiły się na ósmej generacji konsol. Wszystko to zaczęło się dokładnie pięć lat temu - 19 maja 2015 roku, mało kto się wówczas spodziewał, że świat oszaleje na punkcie Wiedźmina.

Z okazji okrągłej rocznicy, Jakub Szamałek - główny scenarzysta Dzikiego Gonu, zdradził kilka ciekawostek na temat gry w rozmowie z dziennikarzami serwisu VG247. Dowiedzieliśmy się m.in., że twórcy chcieli, aby w grze znalazła się scena, w której Ciri, ślizgając się, walczy z przeciwnikami na zamarzniętym jeziorze. Niestety, ograniczenia technologiczne sprawiły, że ostatecznie z tego zrezygnowano.

Nie planowano również podwodnej eksploracji, ta została dodana do gry stosunkowo późno. Usunięto również możliwość zmiany konia, bo "kto chciałby zastąpić zaufaną Płotkę". Jakub Szamałek przyznał, że zespół w pewnym sensie cały czas się uczył i niektóre rzeczy, które nie trafiły do podstawowej wersji gry, pojawiły się w niej m.in. za sprawą dodatków, szczególnie "Krew i Wino".

W wywiadzie pojawia się jeszcze wiele smaczków powiązanych z produkcją Dzikiego Gonu, jeśli jesteście ciekawi, to znajdziecie go tutaj. Jeśli jednak przygodę z Geraltem macie jeszcze przed sobą, to uważajcie na spoilery.

Wiedźmin 3: Dziki Gon obchodzi piąte urodziny również na GOG-u, gdzie trwa obecnie promocja na wszystkie gry z serii.

Wiedźmin - Edycja Rozszerzona - 4,49 zł

Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - Edycja Rozszerzona - 5,99 zł

Wiedźmin 3: Dziki Gon - 29,99 zł

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku - 44,99 zł

Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści - 39,99 zł

Wiedźmin Gra Przygodowa - 5,99 zł

Jeśli cenicie sobie ścieżkę dźwiękową z Wiedźmina, to taniej dostaniecie również koncert Video Game Show — Wiedźmin 3: Dziki Gon, który został wykonany na żywo, na Festiwalu Muzyki Filmowej 2016 roku w Krakowie. Wszystkie promocje znajdziecie tutaj.

