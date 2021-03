Wiedźmin 3: Dziki Gon trafi na PS5 i Xbox Series X jeszcze w 2021 roku

CD Projekt RED potwierdza - ulepszona wersja gry Wiedźmin 3 trafi na PS5 i Xbox Series X jeszcze w tym roku.

Studio CD Projekt RED jest ostatnio wyjątkowo aktywne. W poniedziałek do Cyberpunk 2077 trafił długo wyczekiwany patch 1.2. Co więcej, właśnie dowiedzieliśmy się, że skasowano samodzielny tryb sieciowy do rzeczonej produkcji. Na szczęście, włodarze CDPR potwierdzili, że nadal mają zamiar rozwijać futurystyczną markę, podobnie jak swoją "perełkę", czyli uniwersum Wiedźmina.

Na dowód tego przedstawiono plany firmy związane z marką Wiedźmin na 2021 rok. Przede wszystkim nadal możemy liczyć na next-genową aktualizację dla gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Port dedykowany PS5 i Xbox Series X / S jest przygotowywany przez Saber Interactive, a więc to samo studio, które stworzyło znakomitą wersję gry dedykowaną konsoli Nintendo Switch.

Warto przy tym podkreślić, że choć next-genowa edycja Wiedźmina 3 ukaże się jako samodzielny produkt na PC, Xbox Series X / S i PlayStation 5, to dotychczasowi posiadacze gry otrzymają ją w formie darmowej aktualizacji.

Będzie "łatka" poprawiająca jakość wizualną i zawierająca kilka dodatkowych funkcji. Oczywiście nie zamierzamy żądać od ludzi opłat za nią - jest to coś, co gracze ściągną i co ulepszy ich grę, poprawi ich doświadczenie, ale nie zamierzamy prosić ich o dodatkowe pieniądze. - Michał Nowakowski, CD Projekt RED

Wiedźmin 3: Dziki Gon w ulepszonej, next-genowej wersji trafi do nas w drugiej połowie 2021 roku. Jeśli wciąż mało wam tego wspaniałego uniwersum, to CD Projekt RED potwierdziło, że jeszcze w tym roku zagramy w mobilną grę The Witcher: Monster Slayer, jak również możemy spodziewać się kolejnych dodatków do Gwinta.

