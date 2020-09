Wiedźmin 3: Dziki Gon trafi na PlayStation 5 i Xbox Series X!

Wiedźmin 3: Dziki Gon wiecznie żywy! Produkcja CD Projekt RED trafi na nową generację konsol, a dotychczasowi posiadacze gry mogą liczyć na miłą niespodziankę.

Wiedźmin 3: Dziki Gon trafi na PS5 i Xbox Series X

Studio CD Projekt RED poinformowało właśnie, że ostatnia część przygód Geralta z Rivii zadebiutuje na konsolach dziewiątej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X.

Co nam przyniesie ze sobą nowe wydanie? Pod względem zawartości możemy liczyć na podstawową wersję gry oraz wszystkie wydane dodatki, w tym "Krew i wino" oraz "Serce z kamienia". Next-genowa wersja Wiedźmina to jednak przede wszystkim ulepszenia w sferze audiowizualnej. Przedstawiciele polskiego studia zapowiedzieli, że możemy liczyć m.in. na znacznie krótsze czasy ładowania i pełne wsparcie dla technologii Ray Tracing (jej efekty w Cyberpunk 2077 możecie podziwiać tutaj).

Co istotne, potwierdzono również, iż dotychczasowi posiadacze gry otrzymają nową wersję bez żadnych dodatkowych opłat. Oznacza to, że jeśli macie już za sobą przygody "Białego Wilka", ale chcielibyście je przeżyć jeszcze raz w lepszej oprawie, to po zakupie PS5 bądź Xbox Series X będziecie mogli to uczynić już w dniu premiery konsol. Interesujące jest także to, że na podobną, darmową aktualizację gry mogą liczyć gracze pecetowi.

Studio CD Projekt RED po raz kolejny zawstydza konkurentów i pokazuje jak powinno się traktować swoich fanów.

