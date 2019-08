Wiedźmin 3: Dziki Gon z datą premiery na Nintendo Switch

Studio CD Projekt RED ujawniło datę premiery swojego największego hitu na hybrydowej konsoli Nintendo. Co więcej, otrzymaliśmy zwiastun prezentujący nam grę w akcji.

Wbrew wcześniejszym "przeciekom", które wskazywały wrzesień, na premierę gry Wiedźmin 3: Dziki Gon będziemy musieli poczekać nieco dłużej. Przedstawiciele polskiego studia ujawnili, że Wiedźmin 3: Dziki Gon w wersji na Nintendo Switch zadebiutuje 15 października tego roku.

Wiedźmin 3: Dziki Gon na Nintendo Switch od początku wzbudzał wiele emocji. Gracze poddawali w wątpliwość czy hybrydowa konsola japońskiego producenta będzie w stanie płynnie obsługiwać grę CD Projekt RED, a jeśli nawet, to jakim kosztem względem oprawy wizualnej. Na część z tych pytań otrzymaliśmy odpowiedź już dzisiaj. Zwiastun zaprezentowany z okazji targów Gamescom 2019 został nagrany na konsoli Nintendo Switch. Choć wyraźnie widać, że gra prezentuje się gorzej niż wersja na PC czy konsole PlayStation 4 i Xbox One, to i tak wygląda zaskakująco dobrze jak na możliwości "pstryczka".

Za przeniesienie trzeciej części serii Wiedźmin na Switcha odpowiada amerykańskie studio Sabre Interactive. Należy pamiętać, że Wiedźmin 3 na Nintendo Switch będzie dostępny wyłącznie w "edycji kompletnej", w której skład, oprócz podstawowej gry wejdą również wszystkie wydane rozszerzenia (Krew i Wino, Serce z Kamienia) oraz pomniejsze dodatki. Jeśli chodzi o aspekty techniczne, to gra w trybie przenośnym działać będzie w rozdzielczości 520p, natomiast w trybie stacjonarnym (dok) otrzyma dynamiczne 720p. W obydwu wypadkach możemy liczyć na 30 kl./s.